SANTO DOMINGO.– La Tercera Sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA) reenvió para el próximo 18 de mayo el conocimiento del recurso de amparo interpuesto contra el reglamento del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) que establece una vigencia de dos años para la renovación de la licencia de conducir a personas mayores de 65 años.

El aplazamiento se produjo a solicitud del Intrant, que requirió un plazo adicional para depositar su escrito de defensa.

La pasada semana, el director del Intrant, Milton Morrison, fue citado mediante acto de alguacil para comparecer ante la Tercera Sala del TSA en el marco del proceso.

La citación fue realizada por el alguacil Yorami Yoel del Orbe Regalado, a requerimiento de los abogados Alberto Tavárez y Juan de la Rosa Méndez, quienes representan a un grupo de periodistas que alega ser afectado y discriminado por la medida.