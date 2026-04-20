Entre sonrisas y rutina: el video que humaniza al chofer fallecido en Santiago

Un video que ha comenzado a circular en redes sociales muestra una escena cotidiana de Deivy Carlos Abreu Quezada, el chofer de camión recolector de basura que falleció el 18 de abril de 2026 en Santiago, tras un incidente en el que resultó herido con arma blanca.

La grabación, realizada por comunitarios, presenta al conductor en un entorno relajado, interactuando con personas del sector de manera cordial y cercana. En las imágenes se le observa conversando con buen ánimo, reflejando una actitud afable durante su jornada laboral.

Uno de los momentos que más ha llamado la atención es cuando un ciudadano le entrega un guineo, el cual recibe con naturalidad y una sonrisa, mientras continúa el intercambio amistoso. La escena, breve pero significativa, ha sido ampliamente compartida por mostrar un instante sencillo de su día a día.

La difusión del video ha generado diversas reacciones, al ofrecer una mirada distinta de la víctima, en contraste con el hecho ocurrido en las inmediaciones del Palacio de Justicia de Santiago, donde perdió la vida tras ser perseguido por varios motoconchistas, luego de un supuesto roce con una motocicleta

En paralelo, el Ministerio Público solicitó prisión preventiva contra siete motoristas señalados en el caso: Adony Antonio Ureña Ventura, Andrés Monclú González, Carlos Andrés Roa Morán, Miguel García Balbuena, Joanfry Joel Núñez, Juan Carlos Soto Ortiz y Kevin Francisco Metz Cruz. Las autoridades han indicado que enfrentan cargos por asesinato, mientras el proceso judicial continúa su curso.

