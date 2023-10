Entérate NY

PERIODISMO INFORMATIVO Y CRÍTICO AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD

►A registrarse en embajadas USA: Los dominicanos, y de otras etnias, que sean naturalizados (americanos) o ciudadanos de EE. UU. que vayan a viajar a cualquier país del mundo, incluida la RD, deben registrarse gratuitamente en el Programa de Viajeros Inteligentes (STEP) = https://travel.state.gov/content/travel/en/international-travel/before-you-go/step.html para recibir información, alertas y facilitar su localización en caso de un desastre natural, disturbios civiles u otras emergencias, debido al aumento de las tensiones en varios lugares del mundo, manifestaciones o acciones violentas contra intereses de USA, advirtió el Departamento de Estado. Ver: https://actualidadneoyorkina.com/?p=1493

►La reelección en acción: El pasado fin de semana, el Partido de Integración Nacional (PIN), que dirige Aníbal Belliard juramentó cerca de 300 dominicanos que se comprometieron apoyar la reelección del presidente Luis Abinader para el 2024. Durante un masivo acto celebrado en el restaurant 809, en el Alto Manhattan, Belliard expresó »fuimos los que hace más de un año lanzamos en grito de guerra, desde el club Los Prados en la capital dominicana, »Luis 4 Más”. “Por eso nos encontramos hoy con la comunidad dominicana en la Gran Manzana para juramentar la plataforma política del PIN, para que la misma sirva de empuje y crecimiento en USA”. “En estos momentos, si las elecciones se celebraran hoy, aseguro una sola cosa y sin mentir, Abinader ganaría con un 58.2%. Ver más detalles: https://actualidadneoyorkina.com/?p=1496

►Empadronamientos en el exterior siguen: La JCE informa a los partidos políticos y a los dominicanos en el exterior que los empadronamientos en ultramar finalizarán el 21 de enero de 2024. El pasado sábado 21 finalizaron para la RD las nuevas inscripciones en el registro electoral; cambios de datos mayores y menores; renovación con cambios mayores y menores; cambio de militar a civil y viceversa; de residencia; renovación de cédulas; naturalizaciones y renuncias a la ciudadanía dominicana, de cara a las elecciones municipales de febrero. El 20 de febrero se les entregará a las organizaciones políticas el registro de electores a utilizar en las elecciones legislativas y presidenciales de mayo de 2024. Los duplicados de cédula por pérdida o deterioro se entregarán hasta dos días antes de cada elección. Más información: JCE en RD: Central (809) 537-0188, exts. 736 / 737 / 686Directos: (809) 534-3292 | 537-2128 | 537-3262 | 537-2922Desde el interior sin cargos: 1-809-200-1959

Los ciudadanos que se hayan empadronados en el exterior votarán en los colegios electorales creados por la JCE.

►Triunfo de Tallaj Jr. era inevitable: El triunfo como candidato oficial a diputado por la FP en la Circunscripción 1-USA de Ramón Tallaj Jr. era inevitable, por el arraigo, aceptación y tener el respaldo de los principales líderes e incalculables militantes de ese partido en las diferentes demarcaciones. El precandidato no hacía mucha bulla, lo de él era trabajo y trabajo con los »leoncitos« en NY, NJ, CT, PA, MA, RI, etc. etc., se pudo comprobar. Veamos. Tenía el respaldo absoluto de los principales directivos de la FP en los estados y condados de la Circunscripción. El que tenga dudas que pregunte en el estado de NY, El Bronx, Manhattan, Staten Island, Long Island y Haverstraw; en Nueva Jersey y Pensilvania. Por eso, Tallaj Jr. fue el más votado entre los otros 9 participantes. En total eran 15, pero declinaron 6. ¡Ah! Ha causado asombro que el precandidato Henry Abreu le haya ganado a Gregorio Morrobel, debido a que el primero no es conocido, no tiene una estructura y comprobado en no tener el respaldo de la base, los actos que hacía eran reciclajes, diiicen. »Equipo Morrobel verifica resultados consulta FP« = https://almomento.net/ny-morrobel-duda-haya-perdido-consulta-realizo-fuerza-del-pueblo/ Un ciudadano en el estado Jardín dijo »después del palo dao’ ni Dios lo quita«. Otro en el Alto Manhattan cantó = https://www.youtube.com/watch?v=0k67aTFHSHU

►Nuestra visión certera: El autor de esta columna, varios días antes de la FP elegir sus candidatos a diputados por la Circunscripción 1-USA, hizo un sondeo (publicado en más de 20 medios de comunicación de la RD, de lectura masiva en el exterior) titulado »Votantes FP en NY prefieren a Tallaj Jr. como su candidato diputado«. Ver: https://elnacional.com.do/votantes-fp-en-ny-prefieren-a-tallaj-jr-como-su-candidato-diputado/

►La fórmula 3 en 1: Dominicanos en la Circunscripción 1-USA nos escriben. Ni quito ni pongo: La elección de los 3 candidatos a diputados por la FP en la Circunscripción 1-USA debe convertirse en la fórmula 3 en 1. Veamos: Aunar esfuerzos alrededor del elegido candidato oficial a diputado Ramón Tallaj Jr. por gozar de la mayor simpatía y aceptación dentro y fuera de la entidad que lidera el doctor Leonel Fernández, diiicen. El más votado obtuvo 1,770 (41.00%); Leiby Laury Núñez, esposa del presidente de la FP en dicha Circunscripción y ex diputado Alfredo Rodríguez, consiguió 783 (18.14%), y el empresario automotriz Henry Abreu, solo pudo adquirir 716 (16.59%). Especifican que Tallaj Jr. obtuvo más votos que Núñez y Abreu juntos, quienes sumaron 1,499 (34.73%) quedando una diferencia de 271 (6.27%) a favor del más votado en toda la Circunscripción. Diiicen que la participación de los demás candidatos (Núñez y Abreu) son válidas porque de eso trata la democracia, pero por el bien del partido, el doctor Fernández y asegurar el triunfo, deben acompañar a Tallaj Jr. en todas sus actividades, para enviar el mensaje de que será seguro diputado por la FP, además de fortalecer la candidatura presidencial del »León«. “Hay candidatos poderosos pertenecientes a otras organizaciones políticas, y no se debe disgregar el voto y participar solo por participar en el proceso electoral venidero”, expresan. ¡Ay, ay, ay!



►Los diputados del exterior: Este domingo AlPaís eligió sus 7 candidatos a diputados de ultramar. Se desarrolló bajo modalidades de participación virtual y presencial. Los aliancistas del área tri-estatal se congregaron en el local del Alto Manhattan y votaron ahí. Fueron elegidos los profesores Juan Villar y Lucía Solano por la Circunscripción 1-USA. Máximo Caminero y Soraya Laureano por la No. 2. Josefina Trujillo y Billy Pérez por la No. 3. Preguntan ¿Quién será el senador por el DN, Guillermo Moreno o Faride Raful? Ya es tiempo, diiicen. También, el PRD hizo la suya este domingo en RD, en cumplimento de la Ley 33-18 de Partidos. En la Circunscripción 1-USA se la reservó a Yomare Polanco. Los demás precandidatos perredeístas son un secreto de guerra, la seccional no lo dice ni presenta ¡Huumm! Asimismo, la FP eligió la semana pasada los suyos: A Ramón Tallaj Jr., Leiby Laury Núñez y Henry Abreu. El primero barrió con los dos juntos. ¡Ay, ay, ay! En el PRM fueron Norberto Rodríguez, Kenia Bidó y Cirilo Moronta. Diiicen de este último, que en el partido de gobierno le quieren hacer »capú no te abajes» durante el próximo proceso electoral para que pierda, porque ingresó a la organización hace pocos meses y hay dirigentes fundadores en la entidad que no aceptan eso. Un opinólogo vociferó »más vale la calidad que la cantidad» Pero la lucha es por posicionar a Bidó ante que a Rodríguez (el diputado fantasma) y a Moronta, porque con ella quieren mandar el mensaje de que en las elecciones pasadas no ganó con fraude.La JCE =https://www.youtube.com/watch?v=FLbNdu4jChwEl TSE =https://www.ultimasnoticias.com.do/2020/07/31/tse-ordena-reconteo-de-votos-nulos-en-circunscripcion-1-en-ee-uu/

El PLD cambió del domingo 29 al sábado 28 las elecciones para elegir sus candidatos mediante consulta en la modalidad virtual. El próximo domingo la efectuará el PRSC.

Un valor dominicano en NY: Bonny Ramírez, oriundo de Salcedo, radicado en NYC desde hace décadas, un profesional de profesionales de la pintura, viene poniendo en alto la bandera tricolor en playas extranjeras. Sus obras se encuentran en colecciones públicas prestigiosas, como el »Museo de Bellas Artes de Boston«, el »Pérez Art Museum«, el »Instituto de Arte Contemporáneo de Miami, el »Museo X« en Pekín, y el »Museo de Arte Frye« en Seattle. Ha sido reconocido en la categoría «Forbes 30 Under 30 Arts & Style Category« en 2023 y presentado en el »Vanguardia de Artsy en 2021«. Su trabajo encapsula la esencia del Caribe a través de una mezcla única de realismo mágico, dando vida a sus recuerdos más preciados. Actualmente exhibe en Down Town-Manhattan una serie de esculturas construidas, que son autorretratos que comparten historias personales, hechas con animales disecados y otros materiales que ofrecen una comprensión más profunda de la vida y las experiencias del artista. Si usted lo ve caminar por ahí, como lo hace de costumbre, dígale: “Bonny, usted es un valor dominicano en NY”.

►Cultura general: El periódico La Razón 25 = https://www.larazon.es/tecnologia/asi-interior-avion-dia-juicio-final_20231019653153b4e8e7a500019623f7.html del 19 del presente mes y bajo la firma de Juan Scaliter, escribe »Así es el interior del avión Boeing E-4B Nightwatch, en el hipotético caso de una guerra nuclear. Es el refugio aéreo del presidente de EUA. Debido a su misión especial, es conocido con el sobrenombre de «Avión del Juicio Final». Está listo para despegar las 24 horas del día, los 365 días del año. A su “resistencia nuclear” puede enfrentarse a un pulso electromagnético y por esta razón no tiene ventanas excepto en la cabina. Viene con «protección contra efectos térmicos y nucleares» y tiene una gama de equipos de comunicaciones, incluido el acceso al sistema de satélites ultra seguro Milstar del ejército estadounidense. En total tiene una capacidad para 112 personas y está dividido en tres niveles con 6 secciones: una zona de trabajo de mando, una sala de conferencias, una sala de reuniones informativas, una zona de trabajo del equipo de operaciones, de comunicaciones y de descanso.

►Servicio comunitario: Better Business Bureaus (BBB) puede ayudarlo con su desafío en el mercado. Ya sea que necesite presentar una queja, publicar una reseña, informar sobre un anuncio engañoso o denunciar una estafa. Para una queja, visitar: https://www.bbb.org/file-a-complaint BBB, ubicado en el 30 East de la calle 33, piso 12, en Down Town-Manhattan. Teléf: 212-335-0026 y con el web: https://www.bbb.org/us/ny

►Dólar y euro hasta este domingo 22: Compra del dólar 56.08 y venta 57.08; Compra euro 59.00 y venta 62.42

►Combustibles: Del 21 al 27 de octubre: Gasolina Premium a $293.10 y Regular a $274.50…Gasoil Optimo a $239.10 y el Regular a $221.60. Gas licuado a $132.60 y el Gas Natural $43.97.

