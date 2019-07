Un día en París

París, Francia. Al que madruga Dios lo ayuda y al que no madruga también, sobre todo, si vive el día con entusiasmo y ganas de aprovechar las opciones a su disposición. Eso hicimos en París este viernes de verano. Pese a que comenzamos nuestro tour poco después del medio día, nos alcanzó el tiempo para disfrutar de actividades culturales en diferentes puntos de esta inagotable ciudad. De camino nos topamos muy de cerca con la imponente Torre Eiffel y aprovechamos para la emblemática foto.

Nuestro tour comenzó en un festival de jazz en el arco de la Defensa, espacio lleno de oficinas y comercios. Me pareció fantástica la idea de ofrecer música para los que se toman una pausa en sus trabajos en hora de almuerzo. De ahí nos fuimos al Grand Palais, donde simultáneamente se ofrecen diversas exposiciones. Escogimos ver “La luna”, muestra conmemorativa a los 50 años del primer viaje del hombre a este astro.

Nuestro día continuo con música clásica en el Barrio Marais, en un festival celebrado en la intimidad de un residencial. Me quedé impresionada, al ver la diversidad de formas en que se disfruta del arte en París. Solo cruzar por el interior de una estación de metro para ver las promociones sobre eventos culturales.

Entre muchas otras cosas ese día fuimos al museo Quai-Branly, donde se daba inicio a un festival sobre Oceanía con bailes, ceremonias típicas de este continente, exposiciones y proyecciones de películas hasta bien pasada la media noche. Cuando terminamos quedé sorprendida, de hacer tanto en un solo día en la inagotable París.