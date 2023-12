Tenía la intención de escribir de la Inteligencia Artificial aplicada al campo de la salud, pero aún no se mucho de eso, más tengo la certeza de que dominará, por lo menos, el campo de la atención hospitalaria.

Pero en lo que eso llega, que espero no me toque mucho por mi ya condición de anciano, voy a insistir, aunque me digan que tanto es lo que fuño con eso, en la epidemia de los accidentes de tránsito, y no digo epidemia para que se vea feo y que son muchos, es que ciertamente, con los accidentes de tránsito estamos frente a una epidemia terrible, pues la definición de Epidemia es cuando en una determinada patología o entidad los casos se dan muy por encima de lo normal en un periodo determinado.

Tomemos el ejemplo de Dengue, aunque las autoridades no declararon el estado de epidemia, si lo estábamos porque este año nos trajo unos 3 mil casos más que el año pasado.

Antes de la pandemia eramos el país con más accidentes de trásito y segundos en muertes por los mismos, pasada la pandemia, en que eso bajo en todo el mundo, pues estábamos trancados, volvimos, en el 2022, al primer lugar en accidentes y adquirimos la cumbre en muertos por ellos.

Eso era lo esperado, no podíamos hablar de epidemia, pero ahora si porque en el 2023 se ha duplicado el número de accidentes y los muertos, de 2,500 en años anteriores, ya casi llegamos a los 4,000 y no hay que ir muy lejos para verlo, la semana pasada hubo unos 20 muertos en solo cuatro accidentes.

¿Qué hacer? Lo voy a repetir: Crear una Politíca Pública Saludable para accidentes de tránsito en todo el país, y si no saben cómo hacerla que consulten a los gobiernos cubanos, colombiano y chileno para que le expliquen la manera de aplicarla, y eso será “algo más que salud”.