Escándalo de Bad Bunny: ¿La caída de un ídolo?

Santo Domingo.- El año 2023 comenzó “ardiente, caliente” para el Conejo Malo, y no en el buen sentido. Y es que, desde el pasado lunes el artista se encuentra en el ojo del huracán, luego de haber lanzado al mar el celular de una fanática que lo estaba grabando mientras se encontraba celebrando el Año Nuevo en Casa de Campo, La Romana, República Dominicana.

La inesperada acción de Benito Martínez, nombre de pila de Bad Bunny, ha conmocionado a los fans de todo el mundo, a tal punto que algunos usuarios de redes sociales como Instagram y Twitter han sugerido que se le considere “persona no grata” en el país.

Y la cosa no se queda aquí, pues, luego de que saliera a la luz otro video donde el cantante repite la acción en contra de un chico dentro de una discoteca, los fanáticos han tomado medidas contundentes en contra de su música.

Según un tweet de la plataforma Indie 505, las canciones del Conejo han disminuido considerablemente en Spotify, Estados Unidos, bajando alrededor de 61 posiciones.

Esto, meses después de haber sido coronado como uno de los artistas más escuchados de la plataforma y haber ganado tres anillos por el logro obtenido con su último álbum “Un Verano sin Ti”

“SE CAE UN ÍDOLO. Así cayeron las canciones de Bad Bunny el día de hoy en Spotify USA: Tití me preguntó: #25 (-12), Me porto Bonito: #33 (-18), Efecto: #75 (-18), Ojitos Lindos: #144 (-47), Moscow Mule: #167 (-61), Neverita: #190 (-60)” refirió la publicación.

Su respuesta

Pero… ¿Qué ha dicho Benito? Ante la avalancha de comentarios negativos el urbano recurrió a sus redes para indicar que consideraba como una falta de respeto la acción de la chica.

“La persona que se acerque a mí a saludarme, a decirme algo, o solo conocerme, siempre recibirá mi atención y respeto. Los que vengan a ponerme un cabrón teléfono en la cara lo consideraré como lo que es, una falta de respeto y así mismo lo trataré yo. #SINCOJONESMETIENE” twitteó.

Bad Bunny

Como era de esperarse, su respuesta solo añadió “leña al fuego” debido a que muchos consideraron que estas palabras dejaron claro que no se encontraba arrepentido y que incluso, lo volvería a hacer.

Las reacciones

No solo los fanáticos han echado el grito al cielo con el escándalo, sino que, comunicadores, abogados, actores y hasta colegas han opinado al respecto.

“El que no te bien ‘agarrao’ emocional y espiritualmente la sobre aceptación (fama) tuesta, shifla y jode a los artistas. Son seres humanos también y los artistas caemos en ese juego creyendo que esa aceptación es real y pa’ siempre. Por eso muchos terminan en ‘depre’ o quitándose la vida cuando el púbico dice fo. Ahora que ‘toy’ afuerita, veo a la fama haciendo de las suyas con panas míos. Dios los cuide mano. En mis oraciones los pondré” dijo el puertorriqueño Carlos Reyes, ​más conocido por su nombre artístico, Farruko, quien ha trabajado con Bad Bunny en canciones como “La Cartera”.

Bad Bunny

Otra compatriota que dio a conocer su opinión fue la presentadora Adamari López, quien durante el programa de la cadena Telemundo “Hoy Día” dijo que “el respeto no se pide irrespetando a otra persona, sino tú, para que ella entienda tienes que respetarla también. No está bien que le lance el teléfono. Si no quiere que la gente vaya y lo salude, que se quede en su casa, que haga la fiesta en su casa y así nadie lo molesta”.

Asimismo, dominicanos como el cantante Wason Brazoban y la comunicadora Mariela Encarnación se manifestaron.

“No será fácil sacarte del alma. Tendran que darme del romo que bebió Bad Bunny para botarle el celular a la dama” expresó Wason de la manera tan peculiar que lo caracteriza.

Escándalo de Bad Bunny: ¿La caída de un ídolo? 5

“La violencia genera violencia, Benito (Bad Bunny) es un referente para los millones de seguidores que le siguen como artista pero también como persona. El precio de la fama es alto y cuando se llega al anhelado éxito no se puede perder de vista que es el público el que le regala al artista el privilegio de gozar de una fama que le rinde grandes frutos”, sostuvo Encarnación.

Acciones legales

El pasado 3 de enero durante el programa “Siéntese quien pueda”, dirigido por Julián Gil se mostraron las declaraciones de un testigo del percance, quien confesó que la familia de la joven afectada estaba en procesos de reunirse con un abogado.

Escándalo de Bad Bunny: ¿La caída de un ídolo? 6

“Ella piensa, a sugerencia de su familia, tomar solamente acción jurídica para una disculpa pública. No creo que vaya más de ahí. Pero, sí están en eso” declaró, luego de ser cuestionado por un periodista.

Asimismo, afirmó que la chica se encuentra deprimida por todo lo sucedido.