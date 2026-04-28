Mundo

Trump acusa a Merz de no apoyar en la guerra de Irán: «Con razón a Alemania le va tan mal»

Por
Trump acusa a Merz de no apoyar en la guerra de Irán: «Con razón a Alemania le va tan mal»

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó este martes al canciller alemán, Friedrich Merz, de no apoyar a Washington en la guerra contra Irán y advirtió que no es de extrañar que a Alemania le vaya «tan mal».

«El canciller de Alemania, Friedrich Merz, cree que está bien que Irán tenga un arma nuclear. ¡No sabe de lo que habla! Si Irán tuviera un arma nuclear, el mundo entero estaría tomado como rehén. Yo estoy haciendo ahora mismo algo con Irán que otras naciones, o presidentes, deberían haber hecho hace mucho tiempo«, escribió en Truth Social.

Trump, acusó este martes al canciller alemán, Friedrich Merz, de no apoyar a Washington en la guerra contra Irán
Washington, DC (USA), 03/03/2026.- US President Donald Trump (R) and German Chancellor Friedrich Merz hold a bilateral meeting in the Oval Office at the White House in Washington, DC, USA, 03 March 2026. (Alemania) EFE/EPA/SAMUEL CORUM / POOL

Trump, que de este modo responde a unas recientes críticas de Merz, insistió en que «¡con razón a Alemania le va tan mal, tanto en lo económico como en otros aspectos!».

TEMAS:
Agencia EFE

Agencia EFE

La Agencia EFE es la principal agencia de noticias de España y la cuarta más grande del mundo, destacándose como la mayor agencia de noticias en idioma español y la cuarta más importante a nivel global, con una fuerte presencia en Iberoamérica. Fundada en 1939, es una entidad pública española que opera con una vocación de servicio informativo riguroso, neutral y multimedia.