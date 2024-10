Este martes 22 se inicia la renovación del marbete

La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) anuncia que el próximo martes 22 de octubre de 2024 inicia del periodo de renovación del Impuesto de Circulación Vehicular (marbete) 2024-2025, para 1,893,024 vehículos hábiles y una recaudación estimada de RD$3,137,673,000.00;

Los valores del Impuesto de Circulación Vehicular (marbete) permanecen invariables con relación al periodo anterior: RD$1,500.00 para los vehículos fabricados hasta el año 2019.

RD$3,000.00 para los vehículos fabricados del año 2020, inclusive, en adelante.

Para la renovación estarán disponibles 49 entidades financieras, con 859 sucursales distribuidas en toda la geografía nacional; así como en las colecturías de la DGII de Villa Vásquez, provincia Montecristi, y de Sánchez, provincia Samaná, hasta el viernes 31 de enero de 2025.

También se podrá renovar de manera virtual a través de la página web www.dgii.gov.do y de la aplicación DGII móvil desde el inicio del periodo y hasta el domingo 19 de enero de 2025.

Para realizar la renovación en cualquiera de las entidades disponibles, así como para la recepción de las órdenes realizadas vía web o la aplicación móvil, es indispensable poseer la fotocopia de la matrícula del vehículo a renovar, actualizada, legible y en buen estado.

Sanciones:

Se mantienen los montos correspondientes a las sanciones por no renovación durante el plazo establecido:

RD$2,000.00 (recargo) a vehículos que no renueven antes del 31 de enero de 2025.

RD$2,100.00 a vehículos que no renovaron el marbete 2023-2024 (RD$2,000.00 por concepto de sanción por no renovación + RD$100.00 por concepto de cesación administrativa).

RD$ 3,100.00 a vehículos que no renovaron en el marbete 2022-2023 y años anteriores (RD$3,000.00 por concepto de sanción por no renovación + RD$100.00 por concepto de cesación administrativa). Invitamos a todos los contribuyentes a renovar a tiempo, a fin de no incumplir con los plazos establecidos y evitar sanciones.