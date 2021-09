Estrellas de Lalo, Richard y Yancen, campeones béisbol

Si usted habla todo el tiempo, yo no tengo más remendio que callar”.

Jean Racine

“Siempre me gusta oir a un hombre hablar de sí mismo porque entones no oigo sino cosas buenas”.

Williamn Roger

La Academia Luisito Mercedes sigue trabajando sin descanso en la práctica de béisbol a cientos de niños y jóvenes de diferentes barrios del Distrito Nacional y el Gran Santo Domingo.

Luisito Merecedes, presidente de la Academia, destacó el éxito del torneo XX internno de esa entidad.



Campeones

El amigo y colega Jeffry Nolasco me envió una interesnte nota en la que destaca a los equipos campeones de la Academia Luisito Mercedes.

Los detalles los compartiré con ustedes. Veamos:

“Las estrellas de Lalo Gómez, Richard Ortiz y Yancen Pujols se convirtieron en los tres primeros equipos campeones de la edición XX del Torneo Interno de la Academia Deportiva Luisito Mercedes, opción la copa Fundación Richard Ortiz, dedicado al doctor Salvador Ramos, director de INAPI, en el estadio de los Astroboys de Toshiba.

La tropa de Lalo Gómez (11-12 años) dispusieron 7-6 de las de Danny Perozo. Angel Bautista y Davir Bretón resultaron los lanzadores ganadores y Randy Aristides y Yunior González los perdedores.

Las de Richard Ortiz (9-10 años) vencieron a las de Justo de la Cruz con pizarras de 4-3. Deivy Hilario fue el ganador y Daniel Alvarez el perdedor.

De su lado, las de Yancen Pujols (13-14 años) derrotaron 4-0 a las de Franklin Mirabal.

La victoria fue para Luis Roque y la derrota para Javier Amado.



Habla Luisito

Luego de la entrega de trofeos por parte de Danny Perozo, director de Ligas y Clubes del Ministerio de Deportes, y el vicepresidente de la Asociación de Padres de la academia, el exitoso dirigente Luisito Mercedes, presidente de la entidad organizadora, felicitó a los equipos campeones, sub campeones y atletas que los dieron todos en el terreno de juego.

“Esto no se termina aquí, ya que en los próximos días se estarán llevando las finales en otras categorías”, señaló.

Adelantó que el sábado 16 de octubre se estarán premiando a los equipos campeones, subcampeones, así como a los atletas más sobresalientes en sus diferentes categorías.

La justa contó con el respaldo del ministerio de Deportes, Fundación Richard Ortiz, ONAPI, Miguel Sports, Farmacia GBC, Colchones del Caribe, así como la prensa deportiva, los padres y directivos del play de los Astroboys de Toshiba”.



Cortos

Me reportan desde la Liga Dominicana de Béisbol Profesional (Lidom) presidentes y los gerentes de los los equipos Águilas, Licey, Escogido, Estrellas, Gigantes y Toros, están laborando todo el día para conformar fuertes escuadras con la calidad de ganar la Copa BHD que se disputará en el torneo.

Se inició el campeonato de basket superior de San Pedro de Macorís. Me dicen que hay mucho entusiasmo por allí.

Hasta mañana, si Dios quiere, dominicanos.