Este viernes, familiares y allegados dieron el último adiós a Esmeralda Moronta, asesinada a tiros por su expareja, Omar Tejeda Guzmán, quien posteriormente se suicidó.

Según las informaciones, Moronta había denunciado a Tejeda Guzmán por acoso у persecución el pasado miércoles ante la Unidad de Atención Integral a la Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales, en Alma Rosa I, en Santo Domingo Este.

Bajo un cielo gris, familiares y amigos despidieron con profundo dolor a la joven de 36 años durante el sepelio realizado en el Cementerio Cristo Redentor. La tristeza se reflejaba en sus semblantes y ojos llorosos, mientras sostenían flores y velones en sus manos.

Foto: Guillermo Burgos

«Ay, esto es muy grande, ¿por qué se la llevaron así?», fue una de las tantas expresiones de dolor que resonaron durante la despedida de la joven.

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Al igual que el velatorio, el entierro se llevó a cabo sin acceso a la prensa, por solicitud de privacidad de la familia.

Foto: Guillermo Burgos Foto: Guillermo Burgos

Sus allegados la recuerdan como una mujer alegre, soñadora y trabajadora, apasionada por la repostería y propietaria de la pastelería «Estilo Pastelero».

«Es un hecho muy lamentable. Una muchachita buena, seria, trabajadora, honesta y morir de esa manera. Es muy doloroso. Ella corriendo tratando de conseguir una ayuda», manifestó Lourdes Cava, allegada a la familia, quien hizo acto de presencia para brindar apoyo en el difícil momento.

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La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, lamentó el crimen y ordenó investigar si fueron agotados los protocolos de atención tras la denuncia por acoso y persecución presentada por Esmeralda Moronta ante la Unidad Integral de Atención a la Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales.

Moronta dejó dos hijos en la orfandad, de 10 y 4 años; este último, hijo en común con su expareja.