La música no solo le canta al amor, a veces sus letras se convierten en denuncia del dolor, pero no solo de ese corazón roto por una separación, sino de ese que se vive a puertas cerradas. Ese que golpea, insulta y lastima.

Durante mucho tiempo, la combinación de armonías y letras, han servido de canal poderoso para denunciar el maltrato y darle voz a quienes muchas veces no saben cómo hablar sobre lo que están viviendo.

Varios artistas han transformado historias de abuso físico y emocional en canciones emocionales hasta las lágrimas, que no solo cuentan una historia, también invitan a reflexionar.

Desde la bachata hasta el pop rock, recuerdan que, los celos y los maltratos no son formas de amar.

“Mentía”

La canción “Mentía” de la banda argentina, Miranda, con su característico estilo pop, presenta una historia de separación y manipulación emocional. La canción retrata a una persona que “aceptó” la ruptura de la relación, pero al final sus celos incontrolables lo llevaron a acosar a su ex pareja.

“Hermanita”

La desaparecida agrupación bachatera, Aventura, llevó a canciones muchas realidades de nuestra sociedad, pero “Hermanita” es considerada una de las más impactantes.

En esta narra la historia de una mujer que sufre maltrato por parte de su pareja. Desde la voz de un hermano protector, el tema envía un mensaje directo de apoyo y denuncia.

“Malo”

Convertida en un himno contra la violencia de género, “Malo” de la cantante española Bebe, es una de las canciones más contundentes sobre este tema. Con frases directas y desgarradoras, la artista española denuncia el abuso y reafirma la fuerza de una mujer que decide no permitir más maltrato.

“Pégale a la pared”

Esta canción es interpretada por el cantante mexicano Reily Barba. El artista inicia, destacando que tiene esposa, hija, madre, abuela, amigas, como una forma decirle al mundo lo esencial que es la mujer en el mundo. El tema promueve el autocontrol y condena la agresión contra las mujeres.

“No vales más que yo”, de La Oreja de Van Gogh

“Hoy he despertado en el suelo del salón, con la mirada esquivando un nuevo sol, que acariciaba mi mejilla con temor. Afuera discutían golondrinas y un avión, pero el silencio en casa era ensordecedor, estas paredes saben bien lo que pasó” así inicia la canción “No vales más que yo” de la banda española La Oreja de van Gogh.

Esta canción es un mensaje de reconocimiento y liberación. La letra habla de la importancia de entender el propio valor y dejar atrás una relación abusiva.

Más que canciones, son llamados a la conciencia, herramientas no solo para denunciar relaciones abusivas, también para enviarles un mensaje a las víctimas de que siempre hay una salida.