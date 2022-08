Estudiantes sin aulas

Más de 300 estudiantes del proyecto habitacional Prados de la Caña de Santo Domingo Este, de la carretera Mella, que darán fuera de las aulas el año escolar 2022-2023, porque el liceo que está destinado a acogerlos no ha sido terminado.

Esa edificación tiene más de ocho años en construcción y a ninguna autoridad del Ministerio de Educación le ha interesado terminarla.

Esa comunidad de hombres y mujeres trabajadores y honestos apela a la sensibilidad del presidente Luis abinader para que esos jóvenes reciban el pan de la enseñanza y que, por falta de oportunidades para educarse, no pasen a formar parte de la lista de delincuentes que mantienen en zozobra a los dominicanos.

Debido a ese grave problema, los estudiantes que salen de la escuela primaria Camila Henríquez, no pueden seguir sus estudios de bachillerato porque no disponenen de un plantel.

No se trata de una obra para los estudiantes Prados de la Caña, sino a las demás comunidades.

Ese plantel aloja, también, a los alumnos de Prados de la Caña, del Mamón, del kilómetro 22 de la carretera Mella, del barrio de Mojarra, en la comunidad de Guerra.

Además, a alumnos de San Isidro, Los Coquitos, entre otras localidades. En este momento, esos jóvenes tienen que desplazarse a otros centros para recibir el pan de la enseñanza. Lo que pone en peligro a jóvenes y niños, ya que tienen que tomar vehículos a tempranas horas.

No es humano que a ocho años del inicio del local, las autoridades educativas no hayan puesto su mirada hacia ese proyecto no concluido.

Ya las escuelas tienen los cupos llenos y los padres no tienen los recursos económicos para inscribir a sus hijos en colegios, dado los altos costos de las matrículas y las mensualidades, además de los gastos por concepto de transporte.

La educación es progreso y esta obra no se puede parar por un asunto burocrático. Esta comunidad no quiere más cuento y exige la terminación y entrega inmediata de ese liceo, que es una obra que contribuirá al progreso de las comunidades beneficiadas.

Estamos seguros de que asuntos burocráticos han impedido la terminación de este liceo, porque solo hay que conciliar los precios anteriores con los actuales. Entendemos que también nuestros niños merecen una educación de calidad, en un plantel en óptimas condiciones.

Ana Luisa de los santos, presidenta de la Asociación de Padres.