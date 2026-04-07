Santo Domingo.- Las autoridades de Estados Unidos extraditaron a un dominicano acusado de cometer varios delitos en territorio quisqueyano.

Se trata de Ismael Ceballo Pérez, uno de los más buscados por la Policía Nacional, quien fue entregado a las autoridades dominicanas este martes, a través del Departamento de Búsqueda y Captura de Prófugos de la institución.

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La Policía informó que «se trata de un reconocido delincuente acusado de homicidio, herir a ciudadanos con armas de fuego, cometer atracos a mano armada y violaciones a la Ley de Armas».

El alegado delincuente fue recibido en el Aeropuerto Internacional Las Américas (AILA), procedente de Miami, Florida, Estados Unidos.

La captura del supuesto maleante fue coordinada por el Departamento OCN-Interpol Santo Domingo, la Dirección General de Migración y la Unidad de Repatriados del Ministerio Público.

La Policía indicó que el imputado será puesto a disposición del Ministerio Público, para los fines legales correspondientes.