La temporada veraniega de Hollywood se perfila como épica.

Hay superhéroes, franquicias y thrillers en abundancia y muchos de los habituales en la cartelera: “Spider-Man”, “Minions”, “Star Wars” o “Toy Story”. Pero lo más esperado no es un superhéroe, un juguete ni una franquicia: es una de las historias más antiguas de la literatura occidental. La adaptación de Christopher Nolan de “The Odyssey” (“La Odisea”) zarpa hacia los cines el 17 de julio, por aguas mucho más tranquilas que las que enfrentó Odiseo.

The Associated Press habló con más de una veintena de personas involucradas en algunos de los mayores estrenos del verano, desde ejecutivos de estudios hasta cineastas, guionistas, actores y otros, sobre sus películas y la industria. Estas son algunas de las conclusiones clave de las próximas películas de verano de AP.

“The Odyssey”

Para Nolan, “The Odyssey” (“La Odisea”) parecía una pieza fundacional que merecía realizarse a la mayor escala posible, con todos los recursos que el Hollywood moderno podía ofrecer.

“Hay una enorme presión”, comentó Nolan. “Cualquiera que asuma ‘La Odisea’ está asumiendo las esperanzas y los sueños de la gente por las películas épicas en todas partes, y eso conlleva una responsabilidad enorme”.

Le recordó su trabajo en las películas de Batman.

“Lo que aprendí de esa experiencia es que lo que la gente quiere de una película sobre una historia querida, un conjunto de personajes queridos, es una interpretación sólida y sincera”, explicó Nolan. “Quieren saber que un cineasta se ha dejado la piel por ello. De verdad intenté hacer la mejor película posible”.

Hace tres veranos, “Oppenheimer” recaudó casi 1.000 millones de dólares. “The Odyssey” tiene batallas, dioses, criaturas y un ejército de estrellas de cine, entre ellas Matt Damon, Anne Hathaway, Zendaya y Tom Holland. También es la primera película filmada íntegramente en película IMAX. Las entradas para algunas funciones IMAX de 70 mm se agotaron en menos de una hora, con un año completo de anticipación.

Otros estrenos destacados del verano de 2026

La temporada arranca el 1 de mayo con “The Devil Wears Prada 2” («El diablo viste a la moda 2»), seguida de “Star Wars: The Mandalorian and Grogu” el 22 de mayo, que devuelve la franquicia a la gran pantalla después de siete años. Más adelante, Steven Spielberg regresa a la ciencia ficción con “Disclosure Day” del 12 de junio. También hay películas de superhéroes, incluidas “Supergirl” del 26 de junio y “Spider-Man: Brand New Day” del 31 de julio.

Últimamente, mucho poder se ha desplazado hacia las propuestas con clasificación PG. Este verano incluye “Toy Story 5” el 19 de junio, “Minions & Monsters” el 1 de julio, una “Moana” de acción real el 10 de julio y “The Sheep Detectives” («Las ovejas detectives») del 8 de mayo.

Los fans del terror pueden encontrar franquicias como “Evil Dead Burn” del 10 de julio e independientes inquietantes como “Leviticus” del 19 de junio, además de una nueva película de Jane Schoenbrun, “Teenage Sex and Death at Camp Miasma” («Adolescencia, sexo, y muerte en Camp Miasma») del 7 de agosto.

También hay joyas más pequeñas, entre ellas “Tuner”, de Daniel Roher, y la colorida película sobre robos en tiendas de Boots Riley, “I Love Boosters”, ambas el 22 de mayo, la comedia dramática de cámara de Olivia Wilde “The Invite” el 26 de junio y la comedia deliberadamente subida de tono pero entrañable “Gail Daughtry and the Celebrity Sex Pass” el 10 de julio.

Lo que dicen figuras clave del cine de verano de 2026

Christopher Nolan sobre la duración de “The Odyssey”: “Una de las cosas que son realmente importantes para mí es proyectar la película, siempre que sea posible, en película IMAX, proyectando el formato, porque filmamos toda la película en película IMAX, y lo máximo que hemos podido meter en el proyector IMAX son tres horas. Así que sabemos que dura menos de tres horas. Puedo decir que la película es más corta que ‘Oppenheimer’. Sigue siendo una epopeya, es una película épica como lo exige el tema, pero es más corta”.

James Cameron sobre el repunte del negocio: “La esperanza es lo último que se pierde… Seguimos teniendo una industria de salas muy sólida en un momento en que casi se la había dado por muerta”.

Peter Safran, copresidente y codirector ejecutivo de DC, sobre las películas de superhéroes: “Nunca sentí que hubiera fatiga de superhéroes. Sentí que había fatiga de películas mediocres. Hay que intentar algo nuevo. Hay que cambiar un poco las reglas del juego. La historia esencial en la que se basa ‘Supergirl’ es algo genial y original que no hemos visto antes”.

Jon Favreau sobre las películas hechas para IMAX: “La gente tiene televisores estupendos en casa. Hay que darles una razón para salir”.

Olivia Wilde sobre asumir riesgos: “Creo que una de las razones por las que el público disfruta tanto las películas en las que A24 invierte y lanza al mundo es que se nota que el riesgo es, en cierto modo, parte del proceso para ellos… hay algo emocionante en eso”.

Marlon Wayans sobre las comedias en la gran pantalla: “El mundo necesita comedia. Es una pena que no haya habido más comedias en los últimos 15, 20 años. Creo que eso está perjudicando mucho a nuestro mundo… Espero que la gente vaya al cine y se sienta bien”.

¿Por qué la temporada de verano es tan importante para el cine?

Hollywood ya no reserva todos sus grandes éxitos para el verano, pero el corredor de 18 semanas que va desde el primer fin de semana de mayo hasta el primer lunes de septiembre sigue siendo el más importante para la industria, y representa alrededor del 40% de la taquilla anual.

Y desde la pandemia solo ha superado los 4.000 millones de dólares una vez, en 2023 con el “Barbenheimer”. El verano pasado se quedó en poco menos de 3.700 millones de dólares, liderada por “Lilo & Stitch” de Disney. Fue más o menos lo mismo en 2024, cuando “Inside Out 2” de Pixar encabezó las listas.