El Comité Organizador de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 entra en la fase final de preparación técnica, con énfasis en la formación del personal que participará en la justa regional.

Hasta la fecha, más de 950 técnicos dominicanos han sido capacitados como parte de un programa que busca no solo cubrir las necesidades operativas del evento, sino también dejar un legado duradero en el deporte nacional.

Durante el mes de mayo continuará el proceso de formación con una agenda intensiva de seminarios por disciplinas. El calendario iniciará con pentatlón moderno, del 1 al 5, seguido por esgrima, del 6 al 8.

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Asimismo, los deportes acuáticos tendrán un rol clave en la capacitación, con el curso de remo programado del 7 al 9 de mayo en Bonao, donde se formará personal técnico certificado.

El programa también incluye el desarrollo en ciclismo, abarcando sus distintas modalidades: ruta y pista (del 8 al 10 de mayo), BMX (del 15 al 17) y MTB (del 23 al 25).

La información fue ofrecida por el profesor Nelson Ramírez, encargado de desarrollo y capacitación del comité organizador.

El objetivo es que cada disciplina cuente con personal dominicano altamente calificado, que trabaje en coordinación con los directores técnicos internacionales que visitarán el país para el evento.

Los juegos se celebrarán del 24 de julio al 8 de agosto, con sede principal en Santo Domingo y subsedes en Santiago, Moca, La Vega, Puerto Plata, Punta Cana, Baní y Bonao.