El actor Michael Patrick, recordado por su aparición en la serie Game of Thrones, falleció a los 35 años. La noticia fue confirmada por su esposa, Naomi Sheehan, mediante una emotiva publicación en Instagram este miércoles 8 de abril, donde expresó el profundo dolor que atraviesan ella y la familia del artista.

Según explicó, el actor murió en un hospicio en Irlanda del Norte, donde había ingresado diez días antes tras enfrentar complicaciones derivadas de su enfermedad.

Patrick había sido diagnosticado en febrero de 2023 con esclerosis lateral amiotrófica (ELA), un trastorno neurodegenerativo que afecta progresivamente las funciones motoras, como el habla, la respiración y la movilidad.

Naomi recordó a su esposo como una persona llena de vida, carisma y alegría, destacando que fue una inspiración constante para quienes lo rodeaban, tanto durante su enfermedad como a lo largo de toda su vida. En su mensaje, lo describió con cariño como un “gigante pelirrojo” de espíritu contagioso.

También compartió una frase del escritor Brendan Behan que, según dijo, reflejaba la filosofía de vida de Patrick: “Lo más importante en el mundo es tener algo que comer, algo que beber y alguien que te quiera”.

A lo largo de su carrera, el actor participó en diversas producciones televisivas, incluyendo Blue Lights, My Left Nut y This Town.

Publicación https://www.instagram.com/michaelpatrick314/?utm_source=ig_embed&ig_rid=e07af183-5581-4d8c-b97d-6cbe456630e3

En 2024, alcanzó un hito importante al convertirse en el primer actor con discapacidad en interpretar a Ricardo III en Irlanda. La puesta en escena, presentada en el Lyric Theatre de Belfast, ofreció una versión innovadora del personaje: en lugar de una deformidad física, su condición se vinculó a una enfermedad terminal, en un paralelismo con la propia experiencia de Patrick. Esta interpretación recibió elogios de la crítica y una ovación del público.

Hasta ahora, no se han anunciado detalles sobre homenajes o ceremonias en su memoria.