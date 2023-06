Familia de Abinader opuesta a reelección

El presidente Luis Abinader reveló anoche que su esposa Raquel Arbaje y dos de sus tres hijas se oponen a que aspire a la reelección en 2024.

Dijo que una de ellas está insegura sobre la decisión que tome el mandatario, quien aún tiene hasta agosto para decidir si optará por un período más.

Entrevistado en el programa Esta Noche Mariasela, que se transmite por Color Visión, canal 9, el jefe de Estado expresó que todavía no ha tomado una decisión en torno a una reelección, añadiendo que es una decisión “muy difícil”, al tiempo de asegurar que antes de agosto informará si va por otro período.

“Administrar un Estado no es fácil”, aunque le haya impregnado pasión a su labor como presidente de República Dominicana.

El presidente Abinader, la primera dama Raquel Arbaje y sus hijas Graciela Lucía, Adriana Margarita y Esther Patricia Abinader Arbaje.

“Voy a tomar una decisión en los próximos meses, no es nada especial porque la Constitución me lo permite. Si yo voy, si someto eso a votación en mi casa, sacaría un voto nulo y tres en contra, que son dos de mis hijas y Raquel. Con mami no he hablado”, señaló.

Por lo que si fuera por la familia cercana, el presidente Abinader no optaría por la repostulación a un segundo mandato.

En una encuesta interna entre su esposa, la primera dama Raquel Arbaje, y sus tres hijas, el mandatario obtendría un voto nulo y tres en contra.

Abinader insistió que tomará la decisión antes de finalizar agosto, pero adelantó que su familia está en contra de ir por otra gestión desde el Palacio.

Dijo que no ha tenido vacaciones y solo duerme cinco horas al día, expuso el mandatario.

«No soy Dios, no puedo resolver esta situación en estos tres años», expresó el mandatario.

Aseguró que no le gusta el poder, sino que su pasión es sentir pasión, patriotismo, hasta obsesión por mejorar el país.

La fecha tope para el mandatario tomar una decisión es el 17 de agosto, fecha equivalente a los 45 días previos que los partidos políticos deben presentar sus listas de candidatos ante la Junta Central Electoral (JCE).

El Partido Revolucionario Moderno (PRM) escogerá a sus representantes través de unas primeras cerradas. En esa organización hasta ahora, solo Guido Gómez Mazara y Ramón Alburquerque han hecho públicas sus aspiraciones para ser candidatos presidenciales a través de esa organización.

El primero de octubre deberán realizarse las elecciones primarias de partidos, agrupaciones y movimientos políticos, a los que seguirán convenciones y asambleas para la designación de los candidatos a diferentes comicios.

Febrero y mayo del 2024

La primera cita a las urnas será el 18 de febrero de 2024 para elegir alcaldes, regidores, direcciones y vocales y los distritos municipales, el 19 de mayo del 2024 coincidirán los comicios presidenciales, a senador y diputados , incluido en el exterior.