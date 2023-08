Fidia: “Hay que estar dispuestos a cambiar”

Fidia Peralta, conocida popularmente como Fidia Consejos, es una joven estilista de belleza que se dio a conocer en las redes a través de algunos videos, donde, de forma jocosa, daba consejos propios de su profesión. Su sueño era ser actriz y poco a poco se ha ido preparando para lograrlo.

¿Cuál ha sido tu mayor aprendizaje en la vida?

Debes estar dispuesto y aprender a cambiar, así como saber darte a respetar y ser firme con tus convicciones; siempre dispuesto.

¿Cómo te sientes al ver tu sueño materializarse?

Dejé la actuación a los 16 años cuando vine a Santo Domingo, por factores económicos, estar de vuelta se convierte en un cuento de hadas, donde la chica del campo que miraba la televisión y el cine ahora cuenta historias en ellos.

Siempre he querido estar aquí, amo a la gente, me gusta contar historias y mandar un mensaje que pueda ayudar a crecer a una sociedad por medio de mis personajes.

¿Te sigues preparando como estilista o es un tema que quedó en el pasado?

A Dios y a esta carrera le debo todo, es difícil despegarse una vez adquieres los conocimientos más profundos de la hebra del cabello. Es otro universo y hacer dos carreras distintas me mantiene muy activa. En la actualidad estoy dando charlas y talleres a mis colegas de la belleza y si sigo capacitándome.

Siendo estilistas arreglaste a personas conocidas.¿Tienes anécdotas de algún momento difícil con alguna de ellas?

Cuando trabajaba en los eventos grandes les decía a los talentos que pasaban por mi silla que iba a ser actriz.

Un día una actriz con la que duré mucho tiempo trabajando me dijo: “¿Sabes algo? entiendo que quieras estar de este lado, como estamos nosotros, pero hay gente que quiere cantar y no tiene voz”.

Nunca había sentido tanto dolor y un sabor tan amargo, más salado que la sal. Salí diciendo que no tenía que ser así, que la peluquera va a llegar a la gente y estaré donde siempre he soñado por que Dios me lo había mostrado.