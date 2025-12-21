La Casa Blanca dijo que el nuevo petrolero interceptado en el de Marzo Caribe, frente a las costas de Venezuela, es un “buque de bandera falsa” que forma parte de la “flota fantasma” del país suramericano para burlar las sanciones y transportar crudo usado para financiar el Gobierno de Caracas.

“El buque cisterna transportaba petróleo de PDVSA, empresa sancionada. Se trataba de un buque con bandera falsa que operaba como parte de la flota fantasma venezolana para traficar petróleo robado y financiar el régimen narcoterrorista de (Nicolás) Maduro”, escribió en X la portavoz de la Administración de Donald Trump, Anna Kelly.

Kelly respondió así a los reportes de medios como The New York Times que indican que el tanquero confiscado este sábado, nombrado Centuries y de bandera panameña, no forma parte de la lista de sancionados por EE.UU. y en cambio pertenece a una petrolera con sede en China que traslada crudo venezolano a refinerías del gigante asiático.

Esta es la segunda embarcación interceptada en el Caribe bajo las órdenes del presidente Trump, que la semana pasada incautó el buque Skipper y confiscó el crudo que transportaba.

Poco después, el republicano impuso un bloqueo total a la entrada y salida de este país a buques petroleros sancionados por el Gobierno estadounidense. Además, el mandatario afirmó el pasado miércoles que el país caribeño les quitó los derechos petroleros a las empresas de EE.UU..

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, publicó un video de la acción, en la que participaron miembros de la Guardia Costera y las Fuerzas Armadas de EE.UU., que continuará “persiguiendo el movimiento ilícito de petróleo sancionado que se utiliza para financiar el narcoterrorismo en la región”, agregó en X.

En los últimos meses Trump ha aumentado la presión sobre el Gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, al que acusa de liderar una red de tráfico de drogas.

Desde agosto, EE.UU. mantiene un amplio despliegue militar dentro de una campaña antidrogas en la que ha destruido a unas 30 supuestas lanchas vinculadas al narcotráfico y asesinado a más de un centenar de sus tripulantes.

Mientras, Caracas rechazó lo que calificó de “robo y secuestro» por parte de Estados Unidos de “un nuevo buque privado” que transportaba crudo venezolano.

El Ejecutivo de Maduro tachó a la operación como un acto de “piratería” y denunció también la “desaparición forzada” de la tripulación.