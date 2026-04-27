Largos taponamientos se registraron debido a la caída de árboles y postes de las redes eléctricas sobre el pavimento.

Cotuí, Sánchez Ramírez.– Fuertes vientos derribaron árboles, crucetas, vallas publicitarias y postes del tendido eléctrico en un tramo de la carretera que conecta a Cotuí, Villa La Mata y Fantino.

Los daños provocados por las condiciones climatológicas bloquearon durante varias horas el tránsito vehicular hacia La Vega y San Francisco de Macorís.

Largos taponamientos se registraron debido a la caída de árboles y postes de las redes eléctricas sobre el pavimento de la vía que enlaza a Sánchez Ramírez con comunidades cercanas.

Brigadas de Edenorte, junto a unidades del Cuerpo de Bomberos y la Defensa Civil, acudieron a las zonas afectadas, donde realizaban labores de emergencia para restablecer el suministro eléctrico y normalizar el flujo vehicular.

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La gobernadora civil, Cristiana Rodríguez se mantenía la noche de este lunes supervisando los trabajos del personal de las instituciones de respuesta.

La funcionaria informó que el servicio eléctrico será restablecido de manera gradual en comunidades como Villa La Mata, Angelina, Cotuí y Fantino.

Los daños provocados por las condiciones climatológicas bloquearon durante varias horas el tránsito vehicular desde Sánchez Ramírez hacia La Vega y San Francisco de Macorís.

Pasadas las ocho de la noche no se habían reportado víctimas, aunque varias vallas publicitarias y estructuras fueron derribadas por la intensidad del fenómeno, descrito como un tornado que se registró de forma repentina al caer la tarde en Sánchez Ramírez.