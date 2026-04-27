Santo Domingo.- Un sistema frontal se ubicará en el norte de República Dominicana a partir de este martes, mientras doce provincias continúan en alerta, tres de ellas en amarillo, informó este lunes el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

Las provincias en “alerta amarilla” son Santiago de los Caballeros, La Vega y María Trinidad Sánchez.

Asimismo, continúan en verde las provincias Santiago Rodríguez, Puerto Plata, Espaillat, Hermanas Mirabal, Peravia, San Cristóbal, Monseñor Nouel y Juan Sánchez Ramírez.

El sistema frontal estará acompañado por dos vaguadas en superficie, que estarán generando nubosidad en poblaciones de la costa atlántica dominicana.

Meteorología exhortó a la población a seguir atenta a las informaciones oficiales que serán emitidas en las próximas horas.