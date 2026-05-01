El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) estableció nuevos precios de los combustibles que estarán vigentes para la semana del 2 al 8 de mayo de 2026.

La disposición contempla incrementos en las gasolinas y otros derivados, mientras que el Gas Licuado de Petróleo y el Gas Natural mantienen sus costos invariables.

A partir del mañana, la Gasolina Premium se venderá a RD$323.10 por galón, tras un aumento de 9 pesos. Mientras, la Gasolina Regular presentará un incremento de RD$7 y pasa a costar RD$301.50 por galón.

Entretanto, el Gasoil Óptimo experimentará un alza de RD$9, pasando a costar RD$275.10 por galón. En contraste, el Gasoil Regular mantendrá su precio de la semana anterior en RD$253.80 por galón.

De igual modo, el Gas Licuado de Petróleo (GLP) permanecerá en RD$137.20 por galón y el Gas Natural en RD$43.97 por metro cúbico. Otros combustibles como el Avtur, el Kerosene y el Fuel Oil también registraron variaciones al alza en sus precios de mercado para este periodo.