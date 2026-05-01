El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) estableció nuevos precios de los combustibles que estarán vigentes para la semana del 2 al 8 de mayo de 2026.
La disposición contempla incrementos en las gasolinas y otros derivados, mientras que el Gas Licuado de Petróleo y el Gas Natural mantienen sus costos invariables.
A partir del mañana, la Gasolina Premium se venderá a RD$323.10 por galón, tras un aumento de 9 pesos. Mientras, la Gasolina Regular presentará un incremento de RD$7 y pasa a costar RD$301.50 por galón.
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Entretanto, el Gasoil Óptimo experimentará un alza de RD$9, pasando a costar RD$275.10 por galón. En contraste, el Gasoil Regular mantendrá su precio de la semana anterior en RD$253.80 por galón.
De igual modo, el Gas Licuado de Petróleo (GLP) permanecerá en RD$137.20 por galón y el Gas Natural en RD$43.97 por metro cúbico. Otros combustibles como el Avtur, el Kerosene y el Fuel Oil también registraron variaciones al alza en sus precios de mercado para este periodo.
|Combustible
|Precio (RD$)
|Variación (RD$)
|Gasolina Premium
|323.10
|+9.00
|Gasolina Regular
|301.50
|+7.00
|Gasoil Óptimo
|275.10
|+9.00
|Gasoil Regular
|253.80
|0.00
|Gas Licuado de Petróleo (GLP)
|137.20
|0.00
|Gas Natural (GNL) (GNC)
|43.97
|0.00
|Avtur
|321.86
|+16.42
|Kerosene
|364.00
|+19.10
|Fuel Oil
|198.42
|+13.97
|Fuel Oil 1%
|226.43
|+18.42