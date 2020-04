Gobierno y coronavirus

- Publicidad -

Desde hace semanas el ministro de Salud ha venido dando a conocer cada día el número de pruebas realizadas, precisando en la mañana del viernes 18 de abril que hasta ese momento se habían realizado 13,282. En la noche, de buenas a primeras, el presidente Medina anuncia que se han realizado 40,000 pruebas sin que se sepa de dónde surge el nuevo número que ofrece.

La declaratoria de emergencia ha sido utilizada por empresas desacreditadas y con pésimo historial comercial, pero vinculadas a funcionarios del gobierno, para obtener ganancias excesivas mediante ofertas de bienes ampliamente sobrevaluadas.

Sobre la supuesta participación de universidades y otras instituciones en la búsqueda de alternativas innovadoras para enfrentar la pandemia a la que hizo referencia el presidente de la República, se trata de un sofisma.

Lo que resalta en la lucha contra el coronavirus en el país es precisamente la ausencia de los laboratorios de universidades, porque el Gobierno no las apoyó con recursos ni las involucró en las fases de planificación y ejecución de los planes.

Los laboratorios de las 12 escuelas y facultades de Salud que existen en el país pudieran muy bien estar trabajando en la preparación de pruebas y test para el diagnóstico del Covid-19.

Otra contradicción importante en el discurso es la referente a las 3,186 camas adicionales disponibles en 20 hospitales para el internamiento de pacientes en estado no crítico, cuando se sabe, por los informes del ministro de Salud, que la mayor parte de los pacientes diagnosticados con Covid-19 están en sus casas sin seguimiento de ningún tipo porque el país carece de un sistema de Atención Primaria en Salud.

Igualmente las 100 brigadas de médicos militares y policiales que según el presidente Medina están visitando en sus hogares a las personas declaradas positivas al Covid-19 para atender todas sus necesidades no pueden suplir la inexistencia de ese sistema de atención.

Lo mismo sucede con las nuevas medidas que dijo el presidente anunciará próximamente, pues mientras el mandatario pinta un panorama optimista sobre el curso y control de la pandemia al mismo tiempo dicta medidas más drásticas para el control de la expansión del coronavirus.

El presidente hizo una referencia incorrecta con relación al periodo de tiempo en que se duplicó el número de casos positivos en países como España, Italia y los Estados Unidos.

Dr. Carlos Sánchez.