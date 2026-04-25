Las entidades destacaron que el yogur constituye un alimento estratégico para la nutrición infantil. Su alto contenido de proteínas contribuye al desarrollo muscular, mientras que el calcio fortalece huesos y dientes en etapas fundamentales del crecimiento.

El Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie) y el Consejo Nacional para la Reglamentación y Fomento de la Industria Lechera (Conaleche) se encuentran en la fase final de un plan estratégico que permitirá la integración del yogur al desayuno escolar a partir del próximo mes de agosto.

La iniciativa impactará, en una primera etapa, a aproximadamente 200 mil estudiantes del sistema educativo público, como parte de las políticas públicas orientadas a fortalecer la seguridad alimentaria, elevar la calidad nutricional y garantizar el bienestar integral de la población estudiantil.

«Este avance se sustenta en los resultados altamente positivos obtenidos durante una fase piloto desarrollada por Conaleche en coordinación con Inabie. Durante esta etapa, el yogur fue incorporado de manera experimental en la dieta escolar, logrando una notable aceptación por parte de los estudiantes, así como indicadores favorables en términos de consumo y aprovechamiento. Estos resultados han sido determinantes para avanzar hacia su integración formal en el desayuno escolar», explica un comunicado.

Las entidades destacaron que el yogur constituye un alimento estratégico para la nutrición infantil. Su alto contenido de proteínas contribuye al desarrollo muscular, mientras que el calcio fortalece huesos y dientes en etapas fundamentales del crecimiento.

Asimismo, sostuvieron que los probióticos presentes en este alimento favorecen la salud digestiva, mejoran la absorción de nutrientes y fortalecen el sistema inmunológico.

De igual manera, indicaron que su inclusión en el desayuno escolar aporta energía de calidad para el inicio de la jornada académica, impactando positivamente en la concentración, el rendimiento escolar y la formación de hábitos alimenticios saludables desde edades tempranas.

Con esta iniciativa reafirman el compromiso del Estado dominicano con el fortalecimiento del Programa de Alimentación Escolar como eje fundamental de la política social, impulsando al mismo tiempo la producción nacional, la soberanía alimentaria y el desarrollo sostenible del sector agropecuario.

«Esta medida dinamiza la cadena de valor láctea, integrando de manera directa a productores, procesadores y demás actores del sector, generando oportunidades económicas, empleo y mayor valor agregado en la economía nacional», afirmaron.