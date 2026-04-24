Dr. Fadul lamenta no poder seguir ayundando madres de autistas

El médico y comunicador de Santiago Ernesto Fadul anunció que se ve imposibilitado de continuar con su programa de donaciones de tratamientos para niños con autismo.

A través de un video difundido en redes sociales, Fadul expresó su pesar hacia las madres dominicanas, explicando que el Ministerio de Salud Pública le ha impedido seguir entregando suplementos a base de vitaminas, proteínas, aminoácidos y minerales.

«Lo siento mucho por las madres dominicanas que tienen sus hijos con la condición de autismo… Salud Pública me impide que yo les pueda donar los tratamientos», afirmó el galeno en el audiovisual.

A pesar de que su consultorio continúa ofreciendo consultas, la restricción se aplica específicamente a la donación de los kits de tratamiento que el médico entregaba a familias de escasos recursos. Fadul lamentó la situación, indicando que esta medida afecta directamente a las madres que no tienen los medios para adquirir estos insumos de otra manera.

Esta nueva restricción forma parte del seguimiento que las autoridades sanitarias han mantenido sobre su práctica médica en los últimos meses, enfocándose ahora en la regulación de los productos que suministra a sus pacientes.

El doctor Fadul ha sido un defensor de tratamientos alternativos para el autismo, enfocados en la suplementación nutricional.

Mientras Salud Pública reitera que su prioridad es garantizar que todos los centros y tratamientos cumplan con la normativa legal para proteger a los pacientes, Fadul insiste en que estas medidas solo perjudican a los más vulnerables que no pueden costear tratamientos costosos en el sector privado.