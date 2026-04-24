El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) publicó los precios de los combustibles que regirán para la semana del 25 de abril al 1 de mayo de 2026.
La entidad indicó que durante este periodo, se registran descensos en el costo del Avtur y el Kerosene por segunda semana consecutiva, mientras que los carburantes de mayor demanda permanecen sin cambios.
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Precios de combustibles
De acuerdo con el informe oficial, el Avtur presenta una reducción de RD$13.21 y el Kerosene de RD$15.10. Por el contrario, el Fuel Oil #6 y el Fuel Oil experimentarán ligeros incrementos de RD$1.48 y RD$1.95 respectivamente.
|Combustible
|Precio por Galón/m3
|Variación
|Gasolina Premium
|RD$314.10
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|Gasolina Regular
|RD$294.50
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|Gasoil Regular
|RD$246.80
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|Gasoil Óptimo
|RD$266.10
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|Avtur
|RD$305.44
|Baja RD$13.21
|Kerosene
|RD$344.90
|Baja RD$15.10
|Fuel Oil
|RD$184.46
|Sube RD$1.48
|Fuel Oil 1%
|RD$208.01
|Sube RD$1.95
|GLP
|RD$137.20
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|Gas Natural
|RD$43.97 (por m3)
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