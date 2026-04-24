Gobierno Actualidad Noticias importante

Bajan precios de algunos combustibles y otros se mantienen congelados

Por
Bajan precios de algunos combustibles y otros se mantienen congelados

El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) publicó los precios de los combustibles que regirán para la semana del 25 de abril al 1 de mayo de 2026.

La entidad indicó que durante este periodo, se registran descensos en el costo del Avtur y el Kerosene por segunda semana consecutiva, mientras que los carburantes de mayor demanda permanecen sin cambios.

Lee también: Sector construcción pasa de terreno negativo a motor clave de la economía; señalan todavía hay retos

Precios de combustibles

De acuerdo con el informe oficial, el Avtur presenta una reducción de RD$13.21 y el Kerosene de RD$15.10. Por el contrario, el Fuel Oil #6 y el Fuel Oil experimentarán ligeros incrementos de RD$1.48 y RD$1.95 respectivamente.

CombustiblePrecio por Galón/m3Variación
Gasolina PremiumRD$314.10Mantiene su precio
Gasolina RegularRD$294.50Mantiene su precio
Gasoil RegularRD$246.80Mantiene su precio
Gasoil ÓptimoRD$266.10Mantiene su precio
AvturRD$305.44Baja RD$13.21
KeroseneRD$344.90Baja RD$15.10
Fuel Oil RD$184.46Sube RD$1.48
Fuel Oil 1%RD$208.01Sube RD$1.95
GLPRD$137.20Mantiene su precio
Gas NaturalRD$43.97 (por m3)Mantiene su precio
TEMAS: #Bajan#Combutibles#El Nacional Digital#Gasolinas#Noticias actuales#noticias de hoy#Periódico El Nacional#precios#Suben
El Nacional

El Nacional

Es la voz de los que no tienen voz y representa los intereses de aquellos que aportan y trabajan por edificar una gran nación