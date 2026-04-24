Abinader supervisa construcción en la República de Colombia

El presidente Luis Abinader supervisó este viernes los trabajos de construcción de la avenida República de Colombia, proyecto que cuenta con una inversión de casi RD$12,000 millones.

Los recursos para esta obra provienen del contrato de Aerodom e incluyen las partidas destinadas al pago de expropiaciones necesarias para la adecuación de la vía en el Distrito Nacional.

Durante el recorrido, el mandatario explicó que la intervención abarca una de las zonas de mayor congestión vehicular de la capital.

El diseño técnico contempla la construcción de un puente sobre la cañada que conectará con un túnel, permitiendo un flujo continuo sin semáforos ni paradas entre las avenidas Jacobo Majluta, República de Colombia y Monumental.

Actualmente, el proyecto presenta avances con la habilitación de retornos en dirección hacia la avenida La Monumental.

El presidene Abinader supervisó los trabajos de la avenida capitalina.

Abinader con ministro

El presidente estuvo acompañado por el ministro de Obras Públicas, con quien verificó el progreso de los distintos frentes de trabajo y recibió los informes técnicos de los ingenieros responsables.

De acuerdo con la planificación oficial del Ministerio de Obras Públicas y las empresas contratistas, la obra será entregada por etapas.

La primera fase del proyecto está prevista para finales de este año, mientras que la conclusión total de la infraestructura se estima para el tercer trimestre del próximo año.