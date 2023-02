Hipólito rechaza acusar políticos sin tener pruebas

El expresidente Hipólito Mejía aseguró hoy que no está de acuerdo con acusaciones infundadas a políticos, ya que él fue objeto de una imputación dañina, por parte de un exsenador de la provincia Peravia.

“Aquí se juega con la dignidad de la familia, porque la mediocridad es parte de la politiquería y yo no estoy de acuerdo con eso. Hay imputaciones ahora y en la época de nosotros que son dañinas. A mí mismo me acusó un azaroso de Baní de que yo estaba con el Chapo, y ¿tú sabes lo que significó eso para mí y mi familia, que mis nietos pensaran que yo estaba con el Chapo?

“Duré cinco años y siete meses en la Suprema Corte de Justicia (SCJ) viendo ese sindicato de pusilánime”, precisó Hipólito Mejía.

“Si yo padecí eso, no voy a replicar esa experiencia dañina. Con esa experiencia no es verdad que yo voy a permitir que se juegue con la dignidad de la gente, funcionarios mediocres que no tienen experiencia de Estado”, enfatizó.

Te puede interesar leer: Hipólito Mejía afirma Luis ganará elecciones 2024 por mucho

Reiteró que hay que tener respeto con los expresidentes de la República, “eso no lo digo yo desde ahora, sino desde hace cuarenta años, porque lo he estado viviendo”.

Haití

El exgobernante sostiene que Haití no es un país, sino una selva, que está en sentimiento histórico con los dominicanos, y que los que tienen una responsabilidad mayor con sus problemas son los Estados Unidos, los franceses y los canadienses, así como parte de los haitianos que han utilizado ese país como una finca y de la propia educación de ese pueblo.

“Con el caso de Haití nosotros no tenemos que echarnos ese muerto bajo ninguna circunstancia y que estamos a la expectativa de nuestra frontera”, señaló.

Sin embargo, reconoció que en el país no hay construcción sin haitianos y que cerca del 90% de los obreros que trabajan en la agricultura son haitianos.

Entrevistado esta mañana en el programa Hoy Mismo-La Súper7, que se transmite por Color Visión y la emisora La Súper7, el exjefe de Estado dijo que está preparado para trabajar en las alianzas del Partido Revolucionario Moderno (PRM) con otras fuerzas políticas.