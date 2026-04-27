Lluvias y frescor nocturno: Las temperaturas bajarán hasta los 22 °C tras las precipitaciones de hoy.

El Instituto Dominicano de Meteorología (INDOMET) informó hoy que, tras una mañana de sol y escasas precipitaciones en gran parte del territorio nacional, se espera un cambio significativo en las condiciones durante las horas de la tarde, el cual generaría lluvias.

Según el organismo, la combinación de una vaguada en varios niveles de la troposfera y el calentamiento diurno provocará fuertes aguaceros, tronadas y ráfagas de viento en varios puntos de la geografía nacional. Este incremento de la nubosidad y la actividad pluvial tendrá especial incidencia en el valle del Cibao, el noreste, la llanura oriental, la zona fronteriza y la Cordillera Central.

En tal sentido, el INDOMET mantiene bajo vigilancia estas áreas, debido a que el desarrollo de nubes de gran crecimiento vertical podría generar eventos meteorológicos de intensidad considerable en periodos cortos de tiempo.

Las provincias que deben prestar mayor atención a estas condiciones son: Monseñor Nouel, María Trinidad Sánchez, Samaná, La Vega, Hato Mayor, El Seibo, La Altagracia, Sánchez Ramírez, Duarte, Hermanas Mirabal, Espaillat, Puerto Plata, Santiago, Valverde, Santiago Rodríguez, Elías Piña y Dajabón.

Para mañana, el panorama meteorológico se tornará aún más complejo debido a una vaguada en superficie asociada a un sistema frontal ubicado al noreste de la isla, sobre el océano Atlántico, el cual provocará nublados desde tempranas horas del día.

Lluvias

Según el INDOMET, las regiones norte, noreste, sureste y los sistemas montañosos experimentarán la mayor carga de humedad durante la jornada de mañana, así como lluvias.

El organismo enfatizó que la interacción de estos factores atmosféricos mantendrá un ambiente inestable.

Para el miércoles, se prevé que el contenido de humedad continúe en aumento sobre el área de pronóstico. La persistencia de una vaguada y los efectos locales mantendrán la inestabilidad atmosférica, favoreciendo un cielo mayormente nublado y la ocurrencia de aguaceros de moderados a fuertes, especialmente durante las horas vespertinas en gran parte del Cibao.

“Estas condiciones favorecerán un ambiente con actividad de aguaceros fuertes en la tarde, acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento muy fuertes en ocasiones sobre la llanura oriental y los sistemas montañosos”, expuso el organismo técnico en su boletín oficial matutino.

En cuanto a las condiciones térmicas, el INDOMET sostuvo que las temperaturas se mantendrán relativamente frescas durante la noche y la madrugada, con valores mínimos que oscilarán entre los 22 °C y 23 °C.