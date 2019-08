JAKE COYLE

NUEVA YORK. AP. “Hobbs and Shaw”, la primera cinta derivada de la franquicia “Fast & Furious”, recaudó 60,8 millones de dólares en su debut en cines de Norteamérica y 120 millones a nivel internacional, de acuerdo con datos de los estudios difundidos el domingo.

A pesar de ello, el debut de la producción de Universal Pictures, de 200 millones de dólares, apunta a obtener sus mejores resultados en el extranjero.

A continuación presentamos las ventas estimadas de boletos del viernes al domingo en cines de Estados Unidos y Canadá, según Comscore. Donde estuvieron disponibles también se incluyen las cifras internacionales para esos mismos días.

1. “Hobbs & Shaw”, 60,8 millones de dólares (120 millones a nivel internacional).

2. “The Lion King”, 38,2 millones (72 millones internacional).

3. “Once Upon a Time … in Hollywood”, 20 millones.

4. “Spider-Man: Far From Home”, 7,8 millones (9,5 millones internacional).

5. “Toy Story 4”, 7,2 millones (10,2 millones internacional).

6. “Yesterday”, 2,4 millones (2,3 millones internacional).

7. “The Farewel”`, 2,4 millones.

8. “Crawl”, 2,2 millones (1,5 millones internacional).

9. “Aladdin”, 2 millones (4 millones internacional).

10. “Annabelle Comes Home”, 875.000 dólares.