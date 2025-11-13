Santo Domingo, RD. – Los jueces de la Sala Penal del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Judicial de Santo Domingo Norte condenaron a 30 años de prisión a José Manuel Valdez (Chringolo), declarado culpable de asesinar a Lizbette Yaritza Morillo Rodríguez en un hecho ocurrido en septiembre de 2023, en la avenida Jacobo Majluta.

Durante el juicio, los fiscales Ana Basora y Juan Olivares demostraron que el acusado atacó a la víctima con un arma blanca, ocasionándole heridas cortopenetrantes en el cuello que le provocaron la muerte. La investigación fue conducida por el fiscal Juan Miguel Vásquez Minaya.

El expediente establece que el 18 de septiembre de 2023, alrededor de las 9:00 de la noche, la víctima se encontraba trabajando en la Oficina de la Junta de Vecinos ubicada en la avenida Jacobo Majluta cuando el procesado ingresó al lugar y la atacó con la intención de despojarla de sus pertenencias.

El Ministerio Público demostró que Valdez violó los artículos 295, 304 y 386 del Código Penal dominicano, así como los artículos 82 y 83 de la Ley 631-16 sobre el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.

Por decisión del Segundo Tribunal Colegiado, integrado por los jueces Josefina Ubiera Guerrero, Yury Cuevas de la Cruz y José Leonel Ascencio Quezada, el condenado cumplirá la sentencia en la Penitenciaría Nacional de La Victoria.