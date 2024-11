Santo Domingo.-“El alcohol se me subió a la cabeza y la ira, pero yo, yo pido perdón, yo estoy muy arrepentido y pido perdón”, así se expresó Yoel Amaury Colón Rodríguez, quien la madrugada del lunes la emprendió a golpes contra su suegra en venganza contra su cuñada por haberlo botado “como un perro” de un negocio.

“Si, si, el domingo, la esposa de mi me dijo que fuera para allá”, explicó Colón Rodríguez de 40 años.

Dijo que eso pasó en un negocio donde trabaja su pareja, con lo cual no está de acuerdo, la cual le había pedido que vaya hasta allí para hablar, pero su cuñada lo echó como un perro.

“La hermana de ella me sacó, como un perro, véteme de aquí, que ya aquí no te quiero”, le habría dicho la hermana de su pareja tras lo cual se llenó de rabia y se dirigió a casa de la suegra y descargó su rabia sobre la señora Yaniris Esperanza Gómez Burdies, de 74 años.

“Yo sabía que ella iba a quedar viva porque yo le di dos golpes a ella y la dejé y me fui. Mi intención no era matarla, mi intención no era matarla”, narró a los medios tras ser apresado.

Aclaró que no lo hizo para hacerle daño a su esposa, “sino a la cuñada”.

Colón Rodríguez fue capturado la noche del lunes en la comunidad de Tamboril, provincia Santiago (norte), con la orden de arresto No. 598-1-2024-SAUT-001026, emitida por el Tribunal de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de Espaillat.

“Nada, yo pido perdón, que me disculpen, que estoy arrepentido, y pagar el precio de lo hecho”, acotó.