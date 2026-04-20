Santo Domingo.-El colapso de la velocidad de la línea de Internet del Ministerio de Educación retrasó la quinta etapa de la Evaluación de Desempeño Docente (EDD) que inició hoy, a las 8:00 de la mañana, en el territorio nacional.

“Ha colapsado la velocidad del Internet”, aseguró Menegildo de la Rosa, Secretario de Comunicaciones de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y miembro de la Comisión Evaluadora.

Manifestó que la situación manifestó que la situación obliga a los participantes en la evaluación a durar hasta 5 minutos en la respuesta a una pregunta.

Agregó que “hay maestros que no pueden llegar a má del 50% de las preguntas en el tiempo que está estiputlado y el programa de se cierra”.

El hecho obligará a reprogramar la evaluación en los lugares donde los convocados a examinarse no han podido avanzar.

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” Hemos reportado este hecho al viceministerio de Acreditación y Certificación Docente para que tome las medidas de lugar”, afirmó el dirigente magisterial.

“Estamos procediendo en esos centros donde existe ese proceso hasta que pueda subir la velocidad del internet”, insistió De la Rosa, mientras realizaba un recorrido por diversos puntos de evaluación.

De la Rosa exhortó a los docentes a mantener la calma y abordar esta evaluación con alto nivel de razonamiento lógico, con el objetivo de obtener resultados favorables que impacten positivamente tanto en los incentivos como en la categorización profesional.

Asimismo, valoró el esfuerzo del ministerio de Educación, Luis Miguel De Camps, en el proceso, así del viceministro Frank de Óleo. Igualmente, del Comité Ejecutivo de la ADP.