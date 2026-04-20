SANTIAGO.– Una balacera registrada la madrugada de este lunes en el sector Hermanas Mirabal, en San Francisco de Macorís, provincia Duarte, dejó un saldo de una persona muerta y dos heridas, informaron las autoridades policiales de esa demarcación del Cibao Central.

El fallecido fue identificado como José Amauri Núñez (Chori). En tanto, los heridos son Wagner Guillermo Vásquez y Juan Carlos Núñez, quienes fueron trasladados a un centro de salud privado y al hospital público San Vicente de Paúl.

De acuerdo con los reportes, uno de los lesionados se encuentra en estado delicado debido a las heridas de bala recibidas.

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La Policía Nacional informó que mantiene abiertas las investigaciones para esclarecer las circunstancias del hecho.

Hasta el momento, no se han ofrecido detalles sobre las edades de las víctimas ni los sectores donde residían.

En la escena, las autoridades recolectaron varios casquillos de armas de fuego de distintos calibres.