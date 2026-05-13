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Canciller afirma que exclusión de haitianos en acuerdo migratorio evidencia decisión soberana

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Canciller afirma que exclusión de haitianos en acuerdo migratorio evidencia decisión soberana

Santo Domingo.– El canciller dominicano Roberto Álvarez rechazó que la República Dominicana haya recibido presiones de Estados Unidos para aceptar el memorándum migratorio, y aseguró que la exclusión de ciudadanos haitianos dentro del acuerdo demuestra que la decisión se tomó bajo criterios de soberanía nacional.

Durante una rueda de prensa, al ser cuestionado sobre versiones que apuntan a una supuesta presión internacional, el funcionario respondió de forma directa:
El Gobierno Dominicano recibe solicitudes de parte de todos nuestros socios. No recibe presiones, solicitudes.”

En ese mismo contexto, enfatizó que el país mantiene plena capacidad de decisión sobre los acuerdos que suscribe:
“Nosotros soberanamente decidimos cuáles acercarnos y cuáles no. Cuáles no contienen por una cuestión de soberanía nacional o una cuestión de seguridad nacional.”

Como argumento central, el canciller puso como ejemplo una de las exclusiones del memorándum:
“Por eso es que, por ejemplo, no hemos incluido en este memorándum la aceptación del ciudadano haitiano.”

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La declaración deja claro que, de haber existido imposición externa, el país no habría podido establecer ese tipo de condiciones dentro del acuerdo.

Asimismo, reiteró que el memorándum no es de carácter obligatorio ni permanente:
“No es vinculante y lo podemos terminar en cualquier momento.”

30 personas mensuales

El funcionario también explicó que el mecanismo contempla un límite de hasta 30 personas mensuales, aunque esta cifra puede variar dependiendo de las evaluaciones que realicen las autoridades dominicanas.

Con estas precisiones, el Gobierno busca disipar las dudas en torno al acuerdo y reforzar la postura de que se trata de una decisión basada en el interés nacional, sin imposiciones externas.

TEMAS: #Canciller#haitianos#migracion#Roberto Álvarez
Maholi Albuez

Maholi Albuez

Maholi Albuez Periodismo y Redes por la Universidad (UNICARIBE). Ha complementado su preparación en medios con estudios en Locución, Doblaje y Voz Comercial en la Escuela Otto Rivera, y periodismo de investigación a través de la Escuela de Periodismo UAM, Madrid, España. Su desarrollo académico incluye un Diplomado en Perspectivas Globales por la Universidad de Illinois, Estados Unidos, cursos de Gobierno Corporativo en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y de Ética para la Vida Profesional en la Universidad Nacional de Colombia. Ha fortalecido sus competencias internacionales y lingüísticas, con estudios de portugués en el Instituto Federal de São Paulo, Brasil y de inglés en el Instituto Cultural Dominico Americano. En el ámbito digital, se especializó en Email Marketing y Marketing de Contenido mediante Edutin Academy, una institución educativa virtual con sede en Delaware, Estados Unidos, integrando herramientas de comunicación digital a su práctica profesional.