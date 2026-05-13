Canciller espera RD no corra peligro, tras declarar terrorista al Ejército Revolucionario de Irán

El ministro de Relaciones Exteriores de la República Dominicana, Roberto Álvarez, afirmó que el Gobierno no prevé riesgos para la seguridad nacional tras la reciente declaratoria de Hezbolá y la Guardia Revolucionaria de Irán como organizaciones terroristas.

El funcionario sostuvo que no se espera que el país enfrente peligros derivados de esta decisión.

Álvarez explicó que la medida responde a una solicitud formal de colaboración realizada por el gobierno de los Estados Unidos. Señaló que la República Dominicana trabaja de manera conjunta con las autoridades estadounidenses y otros organismos internacionales en acciones orientadas a combatir el terrorismo global.

Tras declaración como organización terrorismo

Según el canciller, esta designación es coherente con la legislación dominicana y con la política del actual gobierno de eliminar el terrorismo en cualquier ámbito donde se manifieste. Indicó que la lucha contra estas organizaciones es una prioridad establecida en el marco legal del país.

El ministro recordó que el Estado dominicano ya ha hecho uso de su prerrogativa legal para designar a grupos criminales como terroristas en ocasiones anteriores.

Citó como ejemplo el caso de las pandillas que operan en Haití, las cuales fueron calificadas bajo esa misma categoría por las autoridades nacionales.