Hombre niega amenazas de muerte a su expareja

Santo Domingo.- Un hombre negó este domingo que esté amenazando de muerte y hostigando a su expareja, como fuera denunciado por la mujer, del sector Cancino en Santo Domingo Este.

Ramón Severino Rosario Trinidad desmintió también que quiera dejar a Suneidy Meléndez Vargas en la calle junto a sus tres hijos, procreados en 9 años de matrimonio. Se divorciaron en 2018.

“Yo quiero desmentir eso de que yo la quiero matar, cuando es todo mentira, yo vivo a una casa de su casa, ella dice que yo quiero dejarla en la calle y ella vive en la casa donde los dos vivíamos cuando estábamos casados”, dijo en visita a El Nacional donde un día ante se presentó Meléndez.

Ramón Severino Rosario Trinidad en visita a El Nacional

Rosario Trinidad alega que, su exmujer ha creado toda esta situación porque quiere una nueva casa y él no está en condiciones económicas para comprarla ni darle el dinero.

Explicó que tras el divorcio, con la separación de bienes su ex esposa se quedó en la casa, la cual está hipotecada por un préstamo tomado por los dos, además de un volteo que le cedió para que tuviera ingresos económicos.

“La casa está financiada y tengo más de 4 años pagando ese préstamo que está a nombre de los dos, así como otros dos préstamos que tomamos en común acuerdo y ella nunca ha puesto un peso”, dijo.

Añadió que, a parte de la casa y el camión, le entregó más de 800 mil pesos en efectivo, en diferentes cuotas para que cambiara el vehículo que tenía por una Honda CRV 2018, cero kilómetros, valorada en más de 2 millones de pesos.

“Mi pensamiento siempre ha sido ayudarla por mis tres hijos, nunca maltratarla, nunca lo he hecho”, precisó.

Suneidy Meléndez

Sostuvo que durante estos casi 5 años de separación, siempre resolvieron los temas económicos y de sus hijos de mutuo acuerdo, hasta hace unos meses cuando la mujer le ha insistido con meterlo preso si no le consigue una nueva casa.

“Me denunció por supuesta violencia de género y no pudo demostrarlo, me tiene con orden de alejamiento y ella es quien se para frente a mi negocio, ahora después de 5 años de divorciados, me está exigiendo manutención para los niños”, agregó.

Rosario Trinidad destacó que tras la reciente denuncia de su ex esposa, decidió entregar voluntariamente el arma de fuego que poseía como muestra de que nunca ha tenido intenciones de hacerle daño.

Dijo que tras la pandemia los ingresos de su negocio, de venta de materiales de construcción, han disminuido considerablemente complicando su situación económica e impidiéndole ponerse al día con las deudas.

“Yo quiero que ella me deje tranquilo para poder trabajar y cumplir con mis compromisos económicos incluyendo el de ella, yo soy un hombre de trabajo y negocios pero ahora mismo no estoy bien económicamente, debo mucho dinero”, concluyó.