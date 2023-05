Mujer clama que la protejan de expareja

Una mujer del sector Cancino, Santo Domingo Este, denunció que está recibiendo amenaza de muerte de su expareja que se niega a entregarle los bienes comunes que le corresponden, por lo pidió la protección de las autoridades, ya que está pasando por una situación de hostigamiento desesperante.

Suneidy Meléndez Vargas lleva dos meses denunciando que Ramón Severino Rosario Trinidad, el padre de sus tres hijos, le dice que la quiere matar por no entregarle una de las dos viviendas que tienen como bien común.

Meléndez Vargas cree también que la furia y el hostigamiento de su excompañero sentimental es, además, producto de celos.

“Tengo nota de voz por teléfono en la que él me dice que me va a matar, yo estoy pasando por un momento difícil, no quiero ser otra víctima más de violencia de género. Al Ministerio Público que tome carta en el asunto y que no siga permitiendo abuso contra las mujeres”, narró Meléndez Vargas en visita a El Nacional.

Explicó que en las dos denuncias que ha hecho, Rosario Trinidad ha sido arrestado y puesto en libertad, así como ella son muchas las personas que se quejan de la deficiencia a de la Justicia en Santo Domingo Este.

“El último hecho que pasó fue esta mañana, cuando fue a mi casa a decirme que me iba a matar y yo no le abrí la puerta”, dijo.