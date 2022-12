La relación de Kim Kardashian y Kanye West ha sido difícil tras su divorcio en febrero de 2021. En una nueva entrevista Kim reveló que la mayoría de las veces tiene que fingir estar bien para que Ye pueda tener una sana relación con North, Chicago, Saint y Psalm.

Sentimientos

En la conversación con el podcast «Angie Martinez IRL», Kardashian compartió algunos de sus sentimientos. “Podría estar pasando por algo, pero si estamos yendo a la escuela y quieren escuchar la música de su papá, no importa por lo que estemos pasando, no importa lo que esté pasando en el mundo, tengo que tener esa sonrisa en mi cara y hacer sonar su música y cantar con mis hijos y actuar como si nada estuviera mal”, mencionó. «Tan pronto como los dejo, puedo llorar».

¿De nuevo juntos?

Los conflictos ocurridos entre Carlos Calderón y Vanessa Lyon que ocasionaron su ruptura, han quedado en el pasado. Según People en Español, los famosos limaron asperezas por el bien de su hijo León, y al parecer hay reconciliación.

Debe fingir 3

En su defensa

Tras postear una foto navideña junto a su hijo y Vanessa, el presentador salió en defensa de Lyon. «Se han desencadenado muchos comentarios difíciles de llevar y que le causaron mucho dolor a mi familia; especialmente, a la mamá de mi bebé, Vanessa». «Quiero compartirles que, después de varios meses, hemos estado hablando de lo qué pasó y, sobretodo, del camino que queremos tomar después de estos problemas que fueron de pareja” manifestó.

Una tercera

En una entrevista con Screen Rant, Ol Parker, director de la película “Mamma Mía: Here we go again”, habló sobre la posible continuación de la historia protagonizada por Amanda Seyfried y Meryl Streep, informa el portal de la revista Elle.

Debe fingir 4

Trilogía

Parker afirmó que la serie de películas siempre fue pensada como una trilogía. «Judy Craymer, la genial productora detrás del musical y de las dos primeras películas, siempre planeó que fuera una trilogía. Eso es todo lo que puedo decir», dijo el director inglés el pasado 18 de diciembre. «La primera (película) hizo una enorme cantidad de dinero y creo que nosotros también ganamos bastante», mencionó refiriéndose al éxito de Mamma Mia: Here We Go Again.