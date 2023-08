Imponen 3 meses de coerción acusado desaparición niña en SC

San Cristóbal.- Un juez del Juzgado de Atención Permanente de San Cristóbal, impuso tres meses de prisión preventiva, como medida de coerción, en contra de un hombre, a quien se le imputa la desaparición de una niña de 11 años de edad, en un hecho ocurrido en Madre Vieja, San Cristóbal.

El tribunal impuso la medida cautelar en contra de Juan José Sánchez Nivar, por la desaparición de la niña, de quien se omite su nombre para la protección de sus derechos fundamentales.

En la audiencia el Ministerio Público demostró al tribunal que el imputado no cuenta con los arraigos que le permitan aplicar otra medida que no sea la prisión preventiva y advirtió sobre el riesgo de sustraerse del proceso, de no aplicarse la misma.

En el expediente de la investigación, el Ministerio Público establece que encontró en la Tablet de la niña, imágenes explicitas enviadas por el imputado a la menor de 11 años y además de mensajes en los que le ofrecía recargar el número que utilizaba en el dispositivo, así como invitándola junto a una amiga de la infante, también menor de edad, a una piscina.

En su acusación provisional, la Fiscalía de San Cristóbal acusa a Sánchez Nivar la violación a los artículos 396-B de la Ley 136-03, del Código para la Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, así como también el artículo 332-2 del Código Penal Dominicano.

Por decisión del tribunal el imputado cumplirá la medida de coerción en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres.