Según medios estadounidenses y agencias internacionales, Trump busca utilizar esta visita para presionar por una mayor apertura del mercado chino a las empresas estadounidenses y reducir tensiones comerciales entre ambas potencias económicas: mayores beneficios para los empresarios.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegó a China acompañado de una poderosa delegación de empresarios y ejecutivos de las principales corporaciones tecnológicas, financieras, industriales y agrícolas de Estados Unidos, en un viaje centrado en comercio, inteligencia artificial, semiconductores, aviación y acceso al mercado chino.

Según medios estadounidenses y agencias internacionales, Trump busca utilizar esta visita para presionar por una mayor apertura del mercado chino a las empresas estadounidenses y reducir tensiones comerciales entre ambas potencias económicas. La visita se desarrolla desde el pasado 13 de mayo, y será hasta el viernes 15.

Entre los empresarios más influyentes que acompañan a Trump figura Elon Musk, director ejecutivo de Tesla y fundador de SpaceX. Musk mantiene una fuerte presencia en China gracias a la megafábrica de Tesla en Shanghái, considerada una pieza clave para la producción global de vehículos eléctricos.

También integra la comitiva Jensen Huang, fundador y director ejecutivo de Nvidia, una de las empresas más importantes del mundo en chips para inteligencia artificial. Su presencia refleja la importancia estratégica del mercado chino para la industria de semiconductores y las tensiones comerciales en torno a las restricciones tecnológicas impuestas por Washington.

Otro de los participantes es Tim Cook, director ejecutivo de Apple, compañía que depende ampliamente de la manufactura china para la producción del iPhone y otros dispositivos electrónicos.

La delegación financiera está encabezada por Larry Fink, presidente ejecutivo de BlackRock, el mayor gestor de activos del mundo; Jane Fraser, máxima ejecutiva de Citigroup; y David Solomon, director de Goldman Sachs. Los tres buscan ampliar operaciones y servicios financieros en el mercado chino.

Otros empresarios importantes

En el sector industrial y aeronáutico participan Kelly Ortberg, presidente ejecutivo de Boeing; y Larry Culp, líder de GE Aerospace. Ambas empresas buscan fortalecer contratos y ventas de aeronaves y motores en Asia.

La industria agrícola estadounidense también tiene representación con Brian Sikes, director ejecutivo de Cargill, una de las mayores comercializadoras agrícolas del planeta, interesada en ampliar exportaciones de productos agropecuarios hacia China.

Asimismo, forman parte del viaje Sanjay Mehrotra, líder de Micron Technology; y Cristiano Amon, presidente ejecutivo de Qualcomm, dos compañías claves en la fabricación de memorias y procesadores para teléfonos inteligentes y centros de datos.

La misión empresarial incluye además representantes de Meta, Visa y Mastercard, compañías interesadas en ampliar su presencia tecnológica y financiera dentro del mercado chino.