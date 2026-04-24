Esta fotografía, proporcionada por la Asociación Atlética de Boston y Marathonfoto, muestra a los corredores del Maratón de Boston, Robson De Oliveira (Brasil, a la izquierda) y Aaron Beggs (Gran Bretaña, a la derecha), ayudando al corredor Ajay Haridasse a cruzar la meta el lunes 20 de abril de 2026 en Boston. (Gustavo E. Gargallo/Asociación Atlética de Boston/MarathonFoto vía AP)

BOSTON. — Uno de los dos hombres que ayudaron a llevar a otro corredor hasta la meta del maratón de Boston dijo que él mismo había tenido dificultades antes, pero que encontró fuerzas en el apoyo del público.

“Si hubiera tenido que ir más lejos, lo habría hecho”, dijo Aaron Beggs en una entrevista el jueves. “Era luchar o huir, y decidí luchar y ayudarlo a llegar a nuestro destino”.

Beggs, de Irlanda del Norte, y Robson De Olivera, de Brasil, entraron en acción el lunes cuando Ajay Haridasse se desplomó a unos 305 metros de la meta. Beggs también se sentía indispuesto y agotado, pero se recordaba a sí mismo a todos los miembros de su club de corredores que tal vez nunca llegarían a vivir una carrera tan emblemática.

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“Entonces, cuando bajaba y subía hacia Boylston Street, la multitud empezó a vitorear y justo al doblar la esquina vi a Ajay caerse”, dijo. “Miré mi reloj, lo volví a mirar y el instinto natural fue ir a levantarlo”.

Para Beggs, ese momento coronó lo que ya había sido una experiencia increíble, desde ser aclamado por estudiantes universitarios locales hasta charlar con un compañero corredor que llevaba el nombre de su padre en la camiseta, solo para escuchar a los espectadores gritarlo.

“Nos dábamos la mano mientras corríamos y nos decíamos: ‘Lo lograremos. ¡Vamos a hacerlo juntos!’”, comentó. “No es como en las carreras más cortas, donde compites codo a codo para superar a los demás. En el maratón, te animas y te das ánimos mutuamente”.

El video de la buena acción de los corredores se ha vuelto viral. Beggs comentó que se ha puesto en contacto con Haridasse, originario de Massachusetts y estudiante de la Universidad Northeastern, y espera volver a contactar también con Robson. Su tiempo final fue suficiente para clasificarse para la carrera del próximo año.

“Tres desconocidos, tres países diferentes, y tendremos una historia para el resto de nuestras vidas”, dijo. “Todos necesitamos una bonita historia en nuestras vidas, algo que nos haga sonreír, que nos emocione hasta las lágrimas. Y es bueno ser amable”.