Inespre impactó a cientos de personas con venta de alimentos a bajos precios en su Mercado de Productores y su Ruta Alimentaria en las provincias La Altagracia y El Seybo.

El director del organismo, David Herrera Díaz supervisó la jornada de venta realizada en Higüey.

Herrera Díaz, explicó que ese Mercado de Productores sirve de plataforma para llevar los alimentos directamente del agricultor al consumidor, eliminando así los costos de intermediación.

Señaló que, junto al mercado que opera los miércoles y sábados en Higüey, también se desarrolló el programa La Ruta Alimentaria del Inespre, mediante el cual se llevan productos a distintos puntos de manera simultánea.

“Estamos cumpliendo la misión que nos delegó el presidente Luis Abinader de llevar alimentos a bajos precios a la población, y no desmayamos en ese propósito”, apuntó el funcionario.

Indicó que la ofensiva del Inespre se intensificará en el mes de diciembre con programas que, en su momento, serán anunciados por el mandatario.

Herrera Díaz precisó que en ese mercado se pone a disposición de la población una amplia gama de productos, entre ellos pollos enteros de aproximadamente cuatro libras, cartones de 30 unidades de huevos, aceite en distintas presentaciones, habichuelas, cebolla, ajo, arroz selecto tipo B, plátanos, guineos, carnes y otros alimentos.

Añadió que, en el caso de la Ruta Alimentaria, recorrió durante este fin de semana las provincias La Altagracia y El Seibo, y que inició el viernes llevando alimentos a precios asequibles a la comunidad El Cerro, en Higüey.

En su visita de supervisión, Herrera Díaz estuvo acompañado por José Bernabé, director de Comercialización; Aníbal Rosario, director de Programas; y Ezequiel Mercedes, director de Abastecimiento, Distribución y Logística. Departamento de prensa