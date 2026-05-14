Familiares velan cuerpo de Esmeralda Moronta, asesinada a tiros

Santo Domingo.- En medio de desgarradoras escenas de dolor e impotencia son velados los restos de Esmeralda Moronta de los Santos, de 36 años, asesinada a tiros la tarde de ayer por su expareja en el sector Alma Rosa I, a pocas horas de haberlo denunciado por acoso.

El cuerpo es expuesto en la Funeraria Municipal de Los Girasoles, hasta donde se han trasladado decenas de familiares, amigos y vecinos consternados por la tragedia.

Esmeralda deja niños en la orfandad

Moronta deja en la orfandad a dos niños menores de edad. El cortejo fúnebre partirá desde la funeraria municipal hacia el Cementerio Cristo Redentor, ubicado en el sector Los Girasoles.

El sepelio se llevará a cabo mañana viernes en horas de la mañana.