Invitado especial

El merenguero Manny Cruz será el invitado de la presentación del cantante boricual Marc Anthony el próximo 22 de septiembre en el Estadio Olímpico con su “Viviendo Tour 2022”. Cruz tendrá una participación especial dentro del show.

Honrado y contento

“Me siento muy contento y honrado de poder compartir escenario junto a Marc Anthony. Sé que será una noche inolvidable y llena de mucha salsa y merengue” dijo Cruz, quien actualmente promociona su más reciente sencillo “De lunes a viernes”.

En el concierto, bajo la producción de Pav Events & SD Concerts, el intérprete de “Santo Domingo” se presentará junto a su banda y un cuerpo de baila. Las boletas están a la venta en tuboleta.com.do

Actor se retira

El destacado actor Erick del Castillo, con 67 años de carrera ininterrumpida, sorprendió a sus fanáticos con el anuncio de su retiro de los escenario, ya que varias veces había externado que si se retira se muere; ahora asegura que dejará su profesión.

Erick del Castillo

“Quiero descansar”

«Yo quisiera descansar un buen tiempo, no sé, un año», reveló Del Castillo. «Tengo sí, gracias a los ahorros de mi esposa, para poder ya no trabajar, si así se me presentara la vida, ¿no? Pues muy tranquilo, muy a gusto, también está uno cansado ya, tengo 67 años de carrera, se cansa uno», declaró el actor a medios internacionales.

Del Castillo ha trabajado para cine, teatro y televisión, realizando más 300 películas en su haber y una gran cantidad de novelas y obras teatrales.

Tambien te podria interesar: Demanda sobrino

Muere Marciano

Falleció este jueves, víctima de una enfermedad renal, Marciano Cantero, líder de la agrupación argentina Enanitos Verdes, quien llevaba varios días en terapia intensiva. La información fue ofrecida por su hijo Javier a la prensa local a la entrada de la clínica de Cuyo.

Marciano Cantero

Un regalo

“Los 30 años que pude pasar con él fueron un regalo. Estoy feliz por el gran hombre que era”, dijo su hijo Javier. El músico había sido hospitalizado a finales de agosto tras experimentar un fuerte dolor abdominal.

En la clínica de la Ciudad de Mendoza se le diagnosticó una enfermedad renal y se sometió a una intervención quirúrgica en la que le fue extirpado el bazo y uno de los riñones, pero su condición de salud se agravó el miércoles, de acuerdo con medios locales.