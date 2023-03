Manny Cruz “Este es uno de los retos más grandes de mi carrera”

Presentarse en el Palacio de los Deportes Virgilio Travieso Soto para el cantante dominicano Manny Cruz es algo que todavía se resiste a creer, ya que es un sueño que ha tenido desde hace muchos años, por lo que representa uno de los retos más grandes de su carrera artística.

“La verdad que todavía me llena de mucha felicidad el poder llegar a este escenario. Me llena de mucha alegría y lo que lo hace más emocionante es que sea a base de merengue. Esa noche no va a ser una fiesta de Manny, será una fiesta de merengue, al merengue y por el merengue”, dice un emocionado Manny Cruz durante en entrevista para Que Pasa.

Y para que su espectáculo “Dominicano de corazón”, que presentará el próximo sábado, sea todo un éxito, Manny Cruz está trabajando arduamente en cada detalle de la producción, ensayando con la orquesta y con el cuerpo de baile para que sea un show de lo más apetecible para el público que se de cita esa noche.

Manny Cruz

También te podría interesar: Manny Cruz ganó «Favorito del público»

“Trato de que todo lo que tenga que ver con el espectáculo tenga mi esencia, no dejárselo todo al equipo, que cabe resaltar es maravilloso, en el cual confío ciegamente y está liderado por Alberto Zayas: a nivel musical, Antonio González, en la coreografía Marcos Taveras; Elka Núñez, producción técnica, junto a Focus Entertaiment, la empresa que me maneja. Es una sinergia muy bonita la que se ha dado con todo el equipo y eso es que lo hace más especial”, expresa el intérprete de Santo Domingo.

Añade que todo va “viento en pompa”, pero le ha tocado tomar muchas decisiones. “A veces he tenido que cambiar de idea por algunos detalles, pero gracias a Dios ningún tipo de eventualidad negativa”.

Al detallar lo que será “Dominicano de corazón”, dice que tendrá varias sorpresas que a la gente le va a encantar, con la participación de artistas locales como internacionales. “Entre de ellos, Fernando Villalona, algo que me llena de satisfacción y mucha alegría, porque lo admiro mucho y me ha influenciado muchísimo”, señaló.

Adelanta que con El Mayimbe tiene preparado un especial con algunas canciones suyas. Otros de los invitados de esa noche será su hermano Daniel Santacruz, quien siempre lo ha acompañado en todos los momentos especiales, celebrando sus logros como él celebra los de Daniel en tierras extranjeras.

El evento tendrá una duración de dos horas 20 minutos aproximadamente, y ese tiempo también hará un homenaje al Caballo Mayor, Johnny Ventura.

“Será un espectáculo para que la gente se vaya a su casa satisfecha y bien bailada, no solo con merengue, sino con algunos otros géneros musicales invitados de los cuales no puedo hablar, porque será una sorpresa”.

Agradece respaldo

En cuanto al apoyo que ha recibido para la realización de este espectáculo dice se siente muy agradecido, no solo del público que ya ha comprado todas las boletas del área Front Stage y VIP, sino para todos los patrocinadores que le han mostrado su respaldo.

“Me siento muy contento del respaldo tan grande, no solo del pueblo dominicano que se ha volcado a la boletería para este show, sino de los patrocinadores que me han apoyado y sin ellos no habría sido posible, porque es un escenario de gran envergadura”, dice Manny.

El intérprete agradece el respaldo de su esposa, quién podría ser parte de este show como bailarina y quien se ha inmiscuido en todos los detalles.

Luego de su presentación en el Palacio de los Deportes Manny Cruz continuará trabajando en colaboraciones con artistas locales e internacionales y haciendo giras para Estados Unidos, España, Ecuador y Venezuela.