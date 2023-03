Manny Cruz cumple sueño y llena Palacio de los Deportes a puro merengue

El rostro de Manny Cruz se iluminó, sus ojos se aguaron y su incredulidad era notable, pues el joven que fue corista en varias orquestas merengueras, y que en un momento, tras lanzarse como solista, pensó en rendirse, no podía creer lo que sus ojos veían: un Palacio de los Deportes a capacidad, solo por él.

Este “Dominicano de Corazón”, a puro merengue, y después de llenar tres días consecutivos el teatro La Fiesta del hotel Jaragua, cumplió el pasado sábado uno de los sueños más grandes de su carrera, confirmando una vez más que “el que persevera triunfa”.

A las 9:13 de la noche las luces se apagaron y salieron a escena, vestidos de blanco, los músicos y coristas del cantante, en medio de la emoción del público, pero no fue hasta las 9:34 de la noche, que Manny salió a escena entre gritos y ovaciones, a ritmo de Sabes enamorarme, seguida de Estoy completo.

Rakim y Ken-y, y Manny Cruz.

Tras estas dos primeras canciones, Cruz se tomó su tiempo para asimilar lo que estaba sucediendo, tatuarse en la mente con tinta indeleble esa noche del sábado 4 de marzo de 2023.

“¡Dios mío, Santo Domingo! Señores esto es una locura, Dios mío. Gracias, gracias de todo corazón. Gracias a cada uno de ustedes por estar aquí de verdad, ustedes no saben lo que esto significa para mí, una noche que no puedo ni siquiera creer. De todo corazón muchísimas gracias, gracias desde lo más profundo de mis ser y mi alma, gracias. Esto es un sueño hecho realidad, yo me siento, ustedes no se imaginan, primero agradecido con Dios, con ustedes que abrieron sus corazones para abrazar cada canción que he lanzado”, dijo muy emotivo, diciendo que “Manny no llenó el Palacio de los Deportes, el merengue llenó el Palacio de los Deportes”.

De lunes a lunes, Bailando contigo, Dime que sí, Tarde, Llegaste, entre otros formaron parte del repertorio del concierto que duró más de dos horas, cuyos asistentes, entre ellos niños, adultos y personas de la tercera edad, siempre mantuvieron el nivel de energía en lo más alto, como solo lo sabe hacer el buen merengue.

¿Invitados? ¡Muchos! Fernando Villalona fue el primero de ellos en aparecer en escena, la algarabía no se hizo esperar, y junto a Manny hizo un recorrido por las canciones más emblemáticas de El Mayimbe; Baile en las calles, Cama y mesa, Félix Cumbé, El gusto, Amaneciendo, La lluvia.

Manny Cruz y Fernando Villalona.

“Te quiero y te admiro demasiado, te lo he dicho un millón de veces. Gracias por aportar tanto a nuestra música, a nuestro merengue”, expresó Manny a Fernando.

En respuesta a esto, Villalona le dijo; “No podía dejar pasar por alto este momento. Si tú no me invitabas me hubiese aparecido sin invitación. Manny Cruz es el hombre que está apoyando el merengue hoy en día, ayudando a estos viejitos”, manifestó, fungiéndose posteriormente en un abrazo.

La noche avanzaba, y el ambiente era hermoso: papás bailando con sus pequeñas, mamás con sus chiquitos, y parejas de enamorados danzando apachados y coreando cada uno de los temas.

El desfile de invitados nacionales e internacionales continuó con Dahian El Apechao, junto a quien Manny realizó un popurrí de Sergio Vargas; seguido de su hermano Daniel Santacruz, con Dame una noche; Elvis Crespo con el tema Imaginarme sin ti, Rakim y Ken-Y con Te regalo amores; Jandy Ventura, con un popurrí de Johnny Ventura, y Eddy Herrera con No me lo creo.

El show titulado “Dominicano de Corazón Tour”, que contó con la producción de Alberto Zayas, finalizó con el tema Santo Domingo.

Contraparte

Así como Manny Cruz ha recibido tanto apoyo en su carrera, decidió brindárselo a nuevos merengueros. Jerek, Ryan Milo, Miguel Delgado y Jameson Ramírez, fueron las contrapartes del concierto, quienes presentaron sus propuestas musicales, recibiendo la cálida algarabía del público.