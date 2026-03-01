Mundo

Cuatro misiles balísticos iraníes alcanzaron este domingo el portaviones estadounidense Abraham Lincoln, según un comunicado de la Guardia Revolucionaria Islámica recogido por la agencia oficial Irna.

«Tras las acciones de las Fuerzas Armadas de Irán y el ataque a objetivos de los enemigos, Estados Unidos e Israel, el portaviones militar estadounidense Abraham Lincoln fue alcanzado por cuatro misiles balísticos«, asegura la nota.

El USS Abraham Lincoln es un portaviones nuclear de la clase Nimitz, que navega acompañado de su grupo de combate, compuesto por tres destructores equipados con misiles para ataque terrestre. Es el segundo buque portaaviones desplegado por Estados Unidos en la zona, junto al USS Gerald Ford, el mayor buque de este tipo en el mundo, que viaja con cuatro destructores.

Los impactos en el buque estadounidense anunciados por la Guardia Revolucionaria Islámica no han sido confirmados por ninguna otra fuente.

Por el contrario, el Comando Central de Estados Unidos informó en X que una corbeta iraní de clase Jamaran fue atacada por fuerzas estadounidenses durante el inicio de la Operación Furia Épica y que el buque se hunde actualmente en el Golfo de Omán.

