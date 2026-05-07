SANTIAGO.- Una mujer fue atacada a batazos por su pareja sentimental la madrugada de ayer mientras dormía en su residencia de la calle Córdoba, del municipio de Moca, provincia Espaillat, informaron esta mañana las autoridades policiales de esa localidad cibaeña.

María de los Ángeles tuvo que ser ingresada de urgencia en el hospital público doctor Toribio Bencosme, donde los médicos se vieron obligados a extirparle el bazo, ya que ese órgano resultó gravemente afectado.

Tras la cirugía, la señora de los Ángeles declaró que su pareja sentimental, identificado como Juan Carlos Cerda (Carlitos), llegó a la casa y se acostó, y en horas de la madrugada tomó un bate de aluminio y comenzó a golpearla, diciendo: “Yo te dije que te iba a matar”.

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Indicó que, tras dejarla inconsciente, el agresor se marchó de la casa y que gracias a varios vecinos, quienes acudieron en su ayuda, fue trasladada al hospital, donde sigue recibiendo atenciones médicas.

Inocencia de los Ángeles, madre de la agraviada, exigió a las autoridades policiales apresar al agresor de su hija para que responda ante la justicia por el hecho cometido.

“Ellos llevaban cinco años juntos y nunca tuvieron hijos, y fue lo mejor; si lo encuentro, lo mato”, declaró doña Inocencia.

No se especificó la profesión u oficio del señor Cerda.