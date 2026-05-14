La maquinaria organizativa de la delegación dominicana para los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 continúa acelerando el paso.

José Mera, jefe de misión de República Dominicana, presentó este jueves el calendario de competencias a las federaciones deportivas nacionales que participarán en la cita regional, prevista para celebrarse del 24 de julio al 8 de agosto.

Durante el encuentro, efectuado en la sede del Comité Olímpico Dominicano, Mera también habló de los diferentes escenarios, así como la cantidad de pruebas que se realizarán.

Informó que 19 disciplinas otorgarán boletos directos a los Juegos Panamericanos Lima 2027.



Representantes de las diferentes federaciones deportivas en la reunión con la Jefatura de Misión.

El dirigente adelantó que en las próximas semanas la Jefatura de Misión realizará visitas a cada federación con el objetivo de reunirse con los directores técnicos y evaluar el estado de preparación de los atletas dominicanos.

“Para la Jefatura de Misión es un gran desafío poder estar en cada competencia, ya que tendremos momentos en que habrá una alta cantidad de dominicanos compitiendo simultáneamente en diferentes sedes”, expresó Mera.

José Antonio Mera, jefe de misión de la delegación dominicana.

Indicó además que desde diciembre trabajan en el proceso de inscripción de atletas, cuya fecha límite concluirá el próximo 20 de mayo, al tiempo que destacó el intercambio constante de información con las federaciones para la estructuración de la delegación quisqueyana.

El secretario general del COD, Luis Chanlatte, valoró el trabajo que desarrolla la Jefatura de Misión y resaltó el compromiso asumido por las federaciones nacionales de cara al evento.

“Esta es la Jefatura de Misión más amplia que hemos tenido, la cual está haciendo una labor encomiable. Se están realizando cosas excepcionales que deberán tomarse en cuenta para futuras jefaturas”, sostuvo Chanlatte.

Luis Chanlatte, secretario general del Comité Olímpico Dominicano, en la reunión con la Jefatura de Misión.

En la actividad también participaron los subjefes de misión José Luis Ramírez y Víctor Tejeda, así como Irina Pérez y el director técnico del COD, Juan Antonio Febles Dalmasí.